Un pari par match : c’est le MLK Day en NBA, 8 cotes pour 8 rencontres !

Amis parieurs, amies parieuses, comme chaque année la NBA nous régale de matchs en cette journée du Martin Luther King Day. En ce lundi 20 janvier, ce sont huit matchs qui sont au programme. Et ça dès 18 heures sur le fuseau horaire de Châteauroux pour enchaîner jusqu’à tard dans la nuit ! Voilà qui donne, comme toujours, de nombreuses opportunités pour doubler le kiff avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposons – pour cette soirée exceptionnelle – une cote par match. Quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport en Ligne ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

18h : Hornets – Mavericks

Kyrie Irving marque minimum 25 points (1,78) : toujours privés de Luka Doncic, les Mavs – diminués – vont se reposer sur Kyrie Irving en attaque. Contre une défense de Charlotte médiocre, Uncle Drew devrait pouvoir scorer sans trop de problèmes. Irving a d’ailleurs marqué 25 points dans son dernier match, le deuxième depuis son retour de blessure.

20h : Rockets – Pistons

Jalen Green marque minimum 25 points (1,98) : l’arrière des Rockets cartonne en ce moment. Green tourne à quasiment 31 points par match sur ses 8 dernières sorties, et a toujours atteint la barre des 25 points depuis le 3 janvier dernier. Nouveau carton en perspective ?

20h30 : Grizzlies – Timberwolves

Anthony Edwards plante minimum 4 tirs primés (1,92) : Ant-Man est plutôt chaud derrière l’arc en ce moment. Il en est à 21/42 à 3-points sur ses 4 derniers matchs, avec minimum 4 tirs primés marqués à chaque rencontre. Face à des Grizzlies au rythme de jeu très rapide, Edwards devrait avoir l’opportunité d’enchaîner les banderilles.

21h : Knicks – Hawks

Trae Young termine avec minimum 20 points, 3 rebonds et 7 passes (2,35) : on tente une grosse cote parce que Trae Young à New York, on sait que ça fait toujours des étincelles. Ice Trae tourne cette saison à 23,2 points, 3,4 rebonds et 11,8 passes de moyenne. Est-ce que l’ambiance du Madison Square Garden peut l’inspirer à sortir un match dans ces standards ? Nous on y croit.

21h30 : Cavaliers – Suns

Les deux équipes combinent pour au moins 237,5 points (2,05) : la meilleure attaque NBA (Cleveland) accueille une équipe qui possède Kevin Durant et Devin Booker. Cela ne peut que résulter en un match avec beaucoup de points (malgré l’absence d’Evan Mobley côté Cavs). Les Cavs tournent à 122 points de moyenne cette saison, les Suns à 113 mais ce chiffre grimpe à 121,5 sur leurs 6 derniers matchs.

23h : Warriors – Celtics

Jaylen Brown envoie 6 passes décisives (2,40) : Brown l’a dit lui-même, il évolue plus en tant que playmaker cette saison et ça se voit notamment dans les chiffres. Il tourne à 6,3 passes de moyenne sur les 6 derniers matchs, avec 4 performances à minimum 6 passes. Rebelote ce soir contre Golden State ?

2h : Pelicans – Jazz

Trey Murphy marque minimum 23 points (1,90) : malgré la saison galère des Pels, Trey Murphy continue de se révéler, lui qui cartonne actuellement. Il tourne à quasiment 26 points de moyenne sur ses 9 derniers matchs et devrait se régaler contre une équipe du Jazz en mode portes ouvertes. De plus, Zion Williamson est incertain et Brandon Ingram toujours absent.

4h30 : Clippers – Bulls

James Harden réalise un double-double face aux Bulls (1,94) : moteur de l’attaque des Clippers, le Barbu a lâché trois double-doubles (points-passes) sur ses quatre derniers matchs. Contre une équipe de Chicago clairement pas reputée pour sa défense, Harden devrait une nouvelle fois réaliser une grosse perf’.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits !

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

