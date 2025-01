On ne change pas une équipe qui gagne, on ne change pas des noteurs qui notent. Cette année encore, la Team Notes de la rédac de TrashTalk tente de vous partager ses bulletins le plus souvent possible. Aujourd’hui, c’était le premier des deux matchs à Paris entre Spurs et Pacers pour cette saison 2024-25. Et Victor Wembanyama a cartonné !

# San Antonio Spurs

Victor Wembanyama (9) : normalement, après un match comme ça, Wemby devient officiellement le tuteur légal de Myles Turner. Le maire de la ville a tout fait au pivot, mais aussi aux adversaires. Filez-lui vite les clés de l’Elysée !

Harrison Barnes (7) : le monsieur propre du soir a quasiment tout fait tomber dedans. Sans Wemby, il aurait probablement été touché par le syndrome Malik Monk, qui consiste à faire croire qu’il est l’un des meilleurs joueurs du monde à ceux qui l’ont vu jouer pour la première fois.

Stephon Castle (4,5) : l’un des seuls côté Spurs à être passé “à côté” de son rendez-vous dans la capitale. Assez maladroit, et ne prenant pas toujours les bonnes décisions, il a manqué de justesse très souvent. Château pas si brillant que ça.

Devin Vassell (8) : parfaitement complémentaire à Wemby, il s’impose comme une seconde menace très dangereuse à San Antonio. Devin Vassal.

Chris Paul (4,5) : tonton est venu en vacances à Paname, plus pour le shopping et l’architecture que pour le basket au vu de son match de ce soir. Congés Payés 3.

Keldon Johnson (5,5) : il a célébré la victoire du PSG en Ligue des Champions comme un fou, il va pouvoir célébrer celle des Spurs ce soir. Keldon Johnson aime bien la victoire on dirait.

Jeremy Sochan (6) : une teinture bleue sortie pour l’occasion et un game d’ancien également sorti pour l’occasion. Le Polonais a tenté sa meilleure imitation de Dennis Rodman, il a finalement été Jeremy Sochan et c’est déjà très bien comme ça.

Julian Champagnie (5,5) : ça dépanne correctement pour quelques occasions, mais il ne faut pas lui en demander trop non plus, ni trop souvent. Julian Campanile.

Tre Jones (5,5) : encore un match solide pour le chef d’orchestre de San Antonio. Tre Jones distribue le caviar comme s’il était au Ritz, et il est toujours très juste.

Sandro Mamukelashvili (5,5) : après plusieurs braquages à Liberty City, l’ancien Niko Bellic n’a visiblement pas assez coffré, donc il planque en devenant joueur de basket chez les San Antonio Spurs.

Blake Wesley (-) : c’est qui lui ?

Malaki Branham (-) : bien Malaki ne profite pas. On n’a rien à dire sur son match alors on vous laisse avec cette vanne.

Zach Collins (-) : on voudrait le voir avec des patins à glace et une crosse, juste pour vérifier un truc.

Sidy Cissoko (-) : le second Français du jour a malheureusement dû se contenter des miettes. Un petit match à l’abri des regards, mais le public ne sait toujours pas qui c’est.

# Indiana Pacers

Myles Turner (3) : sacrément moribond aujourd’hui, il a probablement bu une pinte d’eau de la Seine avant le match, puisque son match avait vraiment le goût de vomi. Myles Turner était en mode Afida, mais à l’époque du Loft Story.

Pascal Siakam (6) : peut-être le deuxième moins mauvais côté Indiana ce soir. Quelques belles actions, mais dans un match sans. Comme aux 500 miles d’Indianapolis, on finit par tourner en rond.

Bennedict Mathurin (7,5) : le Québécois était bien en jambes aujourd’hui, et il était bien le seul chez les Pacers. Assez irrésistible dans tous les compartiments du jeu, on en redemande à toute heure. Les fameux œufs Bennedict.

Andrew Nembhard (5,5) : pas grand-chose à signaler, il fait ce qu’il peut et c’est déjà pas mal. Voilà ce que répondront ses gosses à l’école quand on leur demandera “et papa il fait quoi dans la vie ?”.

Tyrese Haliburton (4,5) : les chroniques d’Haliburton, saison 2024-25, avoir quelques sursauts sur certaines actions, faire des passes plutôt malvoyantes qu’aveugles, et être en galère le reste du temps. Bientôt sa propre série sur Netflix.

TJ McConnell (4) : une fois n’est pas coutume, le filou de l’Indiana n’a pas livré une grande partition. Moins décisif et polyvalent que d’habitude, il a peut-être fait un tour dans un tacos mal noté avant le match.

Obi Toppin (5,5) : en mode Top 1 sur Fortnite sur un court passage lors de la première mi-temps, il a vite perdu de son éclat au fil du match. Un buzz aussi court que le jeu Flappy Bird.

Aaron Nesmith (4) : en galère pendant tout le match, il a fait son match en contre-sens. Pas sûr que l’inventeur du basket, qui porte quasiment le même nom, ait pensé à ça en créant ce sport.

Thomas Bryant (5) : en a profité pour se mettre un peu en valeur et ne pas être trop mauvais, franchement dans une débâcle pareille ça se prend.

Ben Sheppard (4) : la même moustache qu’un célèbre plombier italien, mais il faudra bien plus qu’un sosie de Mario pour déboucher les WC après l’énorme étron posé par les Pacers ce soir.

Jarace Walker (4) : un match pas terrible pour bien déglutir le poulet rôti du jeudi soir. Walker Texas Ranger.

Johnny Furphy (-) : ne pas parler du mulet de Johnny Furphy, jour n°253. Hein quoi ?

RayJ Dennis (-) : un blaze à tourner une vidéo avec une Kardashian mais c’est bien son équipe qui a pris cher ce soir.