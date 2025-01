Victor Wembanyama a vécu la meilleure soirée possible ce jeudi : une large victoire des Spurs dans laquelle il a rayonné de mille feux, tout ça devant un public parisien acquis à sa cause. Par ici les highlights !

30 points, 11 rebonds, 6 passes et 5 contres.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : Victor Wembanyama a été ultra-dominant face aux Pacers lors du premier des deux NBA Paris Games. Mais ce que les chiffres ne montrent pas forcément, c’est que Wemby a dans le même temps offert un show exceptionnel à base d’actions d’alien.

Auto alley-oop avec la planche, ankle breaker sur Myles Turner, festival de bâches… Victor a véritablement enflammé le public parisien. Vivement samedi hein !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TrashTalk (@trashtalk.co)

Les highlights de Wemby en 3 minutes chrono

WEMBY PUTS ON A SHOW IN PARIS 🇫🇷🤩

30 PTS

11 REB

6 AST

5 BLK

4 3PM

More Victor in his home country coming… Pacers/Spurs Saturday at 12pm/et on ESPN! pic.twitter.com/VUtRMh9hCI

— NBA (@NBA) January 23, 2025