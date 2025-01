Victor Wembanyama : après 100 matchs, ses statistiques sont complètement dingues !

La victoire face aux Nuggets des Spurs a aussi été la première grosse étape de Victor Wembanyama en NBA, sur le plan de la carrière : son 100e match dans la ligue. Une milestone qui permet de comparer ses statistiques avec d’autres grands joueurs de la ligue au même moment, et attention… faut se mouiller la nuque !

Après 100 rencontres disputées en NBA, Victor Wembanyama n’a pas perdu un poil de hype. Mensurations délirantes, gestes exceptionnels, performances incroyables. Un joueur qui rend extrêmement fier d’être Français à chaque fois qu’il foule un parquet. En 100 matchs, force est de constater qu’il n’a pas “loupé” beaucoup de parties sur le plan du jeu. Peu de fois, on s’est dit “Wemby est passé à côté”.

Peut-être un peu plus lors du début de saison, où il est apparu que notre Alien tricolore paraissait un poil fatigué, sans doute à cause de l’été chargé. Le rythme de croisière a vite été repris, et les statistiques de son mois de décembre sont tout simplement les meilleures de sa carrière en NBA. Maintenant, est-ce que cela suffit pour être sur les bases des plus grands de l’histoire dans les grandes catégories numériques ? Oui, et pas qu’un peu.

Points : 2278

C’est plus que LeBron James, que Kevin Durant, que Kobe Bryant, que Dirk Nowitzki sur le même nombre de matchs. C’est en revanche moins que LeBron jusqu’à ses 21 ans (que Victor fête d’ailleurs aujourd’hui, bel anniversaire) mais c’est logique, car James a été drafté après le lycée.

3-points inscrits : 225

C’est plus que Stephen Curry, que Ray Allen, que James Harden, que Klay Thompson sur le même nombre de matchs. En gros, c’est plus que chaque membre du top 4 actuel des meilleurs shooters à 3-points de l’histoire de la NBA. Le truc de malade.

Rebonds : 1053

C’est plus qu’Anthony Davis, que Karl Malone, que Nikola Jokic, que Kevin Garnett sur le même nombre de matchs. Shaquille O’Neal est l’un des rares à résister plutôt aisément à Victor sur le plan du nettoyage d’arceau.

Contres : 366

C’est plus qu’Hakeem Olajuwon, que Dikembe Mutombo, que Dwight Howard, que Shaquille O’Neal sur le même nombre de matchs. Après 100 matchs en carrière, seuls deux joueurs font mieux : David Robinson, légende des Spurs, et Manute Bol. Wemby n’est donc pas le meilleur rebondeur de sa franchise après 100 matchs, la statistique est méchante.

Interceptions : 117

C’est plus que Draymond Green, que Scottie Pippen, que Jrue Holiday, que Tony Allen sur le même nombre de matchs. Pour un gars de 224 centimètres, n’oublions pas.