All-Star Game 2025 : la liste des remplaçants pour la Conférence Ouest !

Cette fois c’est la bonne, on connaît les rosters définitifs pour le All-Star Game 2025 avec l’annonce des remplaçants qui vient de tomber. Après l’Est, place à la Conférence Ouest !

🚨 OFFICIEL : LES 7 REMPLAÇANTS ALL STAR À L’OUEST !!

Anthony Davis

Anthony Edwards

James Harden

Jaren Jackson Jr.

Alperen Sengun

Victor Wembanyama

Jalen Williams pic.twitter.com/6SMGMRiOuP

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 30, 2025

Côté chauvin oblige, on note avant tout la première sélection au All-Star Game pour Victor Wembanyama ! Le Français réalise une grosse saison à San Antonio et on n’imaginait pas une minute qu’il puisse rater l’événement cette année.

À ses côtés, beaucoup de noms qui étaient attendus comme Anthony Davis ou Anthony Edwards. Jaren Jackson Jr. est aussi logiquement récompensé de sa grosse saison avec les Grizzlies, qui squattent le Top 3 à l’Ouest. Pareil pour Alperen Sengun avec les Rockets.

Jalen Williams vient lui rejoindre Shai Gilgeous-Alexander, la domination du Thunder étant reconnue via l’envoi d’un deuxième joueur d’OKC. On s’attendait aussi à voir un joueur des Clippers compléter le plateau et les coachs ont privilégié James Harden à Norman Powell.

Parmi les absents de marque, De’Aaron Fox et Domantas Sabonis chez les Kings mais aussi Kyrie Irving et Luka Doncic du coté de Dallas, Devin Booker chez les Suns et donc Norman Powell pour les Clippers.

La liste finale des 12 All-Stars de la Conférence Ouest

Titulaires : Stephen Curry – Shai Gilgeous-Alexander – LeBron James – Kevin Durant – Nikola Jokic

Remplaçants : Anthony Edwards, Victor Wembanyama, Anthony Davis, James Harden, Jaren Jackson Jr., Alperen Sengun, Jalen Williams

Source texte : Shams Charania