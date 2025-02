Trade Deadline – le point sur la situation des Kings : c’est l’histoire d’un Renard…

Plus que 6 jours avant la fin officielle des transferts pour cette saison en NBA ! On approche doucement mais sûrement du buzzer et chez les Kings, ce qui devait être plutôt tranquille en apparence s’est transformé en gros bazar avec les dernières évolutions du dossier De’Aaron Fox. Et ça, ça méritait bien qu’on fasse le point !

Tout casser ou évacuer un dossier tracassant ?

Est-ce que les Kings veulent déjà faire table rase de leur projet sportif ? Ont-ils flairé la mauvaise affaire lors de leur début de saison plutôt mauvais, qui a mené au renvoi de Mike Brown ? Est-ce que la bonne période sous Doug Christie n’a pas permis de lever les doutes ? Autant d’interrogations qui semblent trouver leur réponse dans l’annonce faite en milieu de semaine de l’intention de la franchise d’écouter toutes les propositions de transfert autour de De’Aaron Fox.

Reste qu’il faudra quand même gérer les dossiers Domantas Sabonis, DeMar DeRozan très vite par la suite, si la volonté des Kings est bien de repartir de zéro avec des choix de Draft. Dans l’optique où ça n’était pas le cas, il faudrait trouver un autre meneur de haut standing pour remplacer Fox et poursuivre dans la voie actuelle.

De’Aaron Fox, l’invité (presque) surprise de la Deadline

Les rumeurs autour de la situation de De’Aaron Fox vont bon train depuis que son agent, Rich Paul, a rencontré les Kings pour leur signifier que son client était prêt à partir. Plutôt que de subir la situation, les Kings ont préféré prendre les devants. Une manière de montrer que la franchise maîtrise les événements. Si le joueur n’était pas spécifiquement prêt à bouger avant l’été, selon plusieurs médias dont The Athletic, Sacramento ne semble pas vouloir perdre plus de temps.

Les Spurs sont l’équipe mentionnée à la fois par le joueur comme destination souhaitée et par les insiders comme candidat principal pour un transfert. Reste à savoir à combien le prix sera fixé par les Kings. Pour De’Aaron Fox, l’un des meilleurs meneurs de la ligue, il risque d’être… élevé. Jusqu’à devoir lâcher Stephon Castle ? C’est ce que voudrait Sac-Town, mais – reconnaissons le – ce n’est pas franchement dans les habitudes de la maison Spurs. Le délai se raccourcit pourtant à chaque instant et il faut vite trouver un accord.

Et à côté des Spurs ? Les Lakers ont déjà dit non car un transfert signifierait perdre Austin Reaves, le Heat pourrait manifester un certain intérêt mais les Kings ont indiqué qu’ils ne voulaient pas de Jimmy Butler en échange. Les Nets ont évidemment des picks de Draft qui pourraient intéresser en Californie, mais est-ce vraiment l’objectif de Sean Marks que de tout lâcher après avoir déjà transféré beaucoup pour récupérer autant de matériel d’avenir… pas sûr.

Quid du reste de l’effectif ?

L’avortement du dossier John Collins, qui aurait été annoncé aux joueurs des Kings comme nouvelle recrue il y a quelques semaines par le staff de la franchise, aurait été un déclencheur pour le dossier Fox. Si le Renard venait à partir, il y a fort à parier que d’autres joueurs plieraient aussi bagage. Peut-être dans le même deal que le meneur, mais pas seulement.

On pense forcément à DeMar DeRozan, qui ne joue pas franchement de chance sur ses destinations. Le joueur l’a déjà expliqué plusieurs fois : il souhaite mettre un terme à sa carrière du côté de Toronto. Ça tombe bien, les Raptors ont un type nommé Bruce Brown qui remplirait plutôt bien la balance si jamais les Dinos voulaient exaucer le voeux de leur légende locale. Tout cela pour dire que DeRozan, c’est clairement du nom à surveiller d’ici au 6 février. Pour les autres dossiers, il n’y a rien de particulièrement concret et il faudra sans doute attendre le transfert de Fox pour voir si d’autres deals sont montés dans la foulée.