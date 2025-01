Dossier De’Aaron Fox : les Kings veulent Stephon Castle en échange

Alors que la NBA Trade Deadline approche à grands pas (6 février), le dossier De’Aaron Fox est au cœur des spéculations. Les Kings sont prêts à le transférer et le Renard veut aller à San Antonio, mais un obstacle de taille empêche pour l’instant un trade d’aboutir : les Spurs ne veulent pas lâcher Stephon Castle.

Le rookie de San Antonio, auteur d’une première saison très solide et sélectionné à la fois pour le Rising Stars Challenge et le concours de dunks du All-Star Weekend, est logiquement convoité par les Kings.

En échange de Fox, pilier de la franchise depuis plusieurs années, Sacramento veut forcément récupérer la plus grosse contrepartie possible. Et chez les Spurs, en dehors de Victor Wembanyama (évidemment intransférable), c’est Stephon Castle qui représente la pièce la plus intéressante (en plus des picks de draft).

Comme prévu et rapporté par @sam_amick, Stephon Castle est le nom sur beaucoup de lèvres concernant un éventuel trade entre Kings et Spurs pour De’Aaron Fox.

Cependant, une majeure partie de la NBA penserait que San Antonio ne lâchera pas Castle, et que de plus amples…

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 30, 2025

Castle, une pièce très intéressante mais une pièce que les Spurs veulent conserver bien au chaud. Sam Amick de The Athletic indique en effet que la franchise de San Antonio ne semble pas prête aujourd’hui à inclure le rookie dans un potentiel transfert.

Est-ce que c’est un deal breaker alors que la trade deadline est toute proche ? Peut-être. Mais les Spurs n’ont pas forcément besoin de se précipiter dans ce dossier.

Les discussions peuvent toujours reprendre cet été, quand il y aura plus de temps et plus d’options pour monter un deal. Certes, les Kings peuvent être tentés d’aller voir ailleurs dans les prochains jours et transférer Fox dans une autre franchise que San Antonio. Mais le Renard sera agent libre dès 2026 et pourra rejoindre les Spurs (qui auront beaucoup de cap space) à ce moment-là si c’est toujours sa “destination préférée”. Quelle franchise serait prête à monter un échange pour Fox aujourd’hui sachant qu’il pourrait repartir dans un an et demi ?

De Sacramento à San Antonio, les prochains jours risquent d’être animés et difficile de dire comment le dossier Fox va évoluer. Mais une chose est sûre : les Spurs voient Stephon Castle comme un élément important de l’ère Victor Wembanyama.

Source texte : The Athletic

The Sacramento Kings reportedly covet Stephon Castle, but there is doubt around the league that the Spurs will actually include him in a trade, per @sam_amick

“The Kings are known to covet the Spurs rookie guard who was taken fourth overall out of Connecticut in the NBA Draft… pic.twitter.com/kgv4lFCpXk

— NBACentral (@TheDunkCentral) January 30, 2025

