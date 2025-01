Trae Young ironise sur sa (nouvelle) non-sélection au All-Star Game

Principal absent de la liste des remplaçants du All-Star Game dévoilée cette nuit, Trae Young a posté un message sur les réseaux pour réagir à sa non-sélection. Le meneur des Hawks prend le tout avec ironie, estimant avoir été “Traed”.

Plus que “Snobé”, voici le terme “Traed”. Utilisé par Trae Young pour désigner son absence de la liste des remplaçants du All-Star Game. Déjà laissé de côté l’an passé mais repêché à cause des blessures à l’Est, le meneur des Hawks s’estime floué, une année de plus. Et il ne s’est pas privé pour le dire sur les réseaux sociaux.

& it’s no longer getting “snubbed” it’s getting “Traed” at this point😂

Sorry to my fans.. it’ll change eventually!

All right, talk soon!

— Trae Young (@TheTraeYoung) January 31, 2025

Est-ce que Trae Young aurait mérité d’en être cette année ? Peut-être, mais assurément moins que l’an passé. Les Hawks ne sont pas une équipe qui crève l’écran à l’Est, et face à une concurrence dense chez les guards (Jaylen Brown, Cade Cunningham, Damian Lillard et surtout Darius Garland) ça ne pouvait qu’être compliqué.

On entend toutefois sa frustration, qui est surtout due à son absence deux années de suite. Avec quelques victoires de plus, son nom se serait sans doute imposé bien plus naturellement. Il tombe dans la case des Tyrese Maxey et LaMelo Ball, excellents et appréciables à regarder mais dont les résultats collectifs pêchent bien trop pour espérer aller à San Francisco. Allez, quelqu’un se blessera peut-être d’ici à mi-février…