Désireuse de quitter les Wings de Dallas à l’intersaison, Satou Sabally a été entendue : l’Allemande a été échangée au Phoenix Mercury dans un deal à trois équipes.

Décidément, on n’arrête plus le mouvement au Mercury. Après le départ de Brittney Griner et le trade d’Alyssa Thomas, c’est au tour de Satou Sabally de débarquer dans l’Arizona. La talentueuse ailière de 26 ans arrivait en bout de course à Dallas, après 5 ans passées dans la franchise. Souhaitant prendre un nouveau départ, elle avait exprimé l’envie de quitter le club. Le Mercury en a profité pour monter un trade et s’attacher ses services.

The trade is between the Mercury, Wings and Fever.

Phoenix gets Sabally, Kalani Brown and Sevgi Uzun. Dallas gets Ty Harris, NaLyssa Smith (via Indy) the rights to Mikiah Herbert Harrigan and the No. 8 pick from Indy. Indiana gets Sophie Cunningham and the No. 19 pick. https://t.co/ivlqRcoeJk

— Kendra Andrews (@kendra__andrews) February 1, 2025

L’échange est même plus large puisqu’il intègre aussi le Fever d’Indiana selon ESPN. Voilà le détail du deal :

Le Phoenix Mercury obtient : Satou Sabally, Kalani Brown et Sevgi Uzun

Les Dallas Wings obtiennent : Ty Harris, NaLyssa Smith, les droits de Mikiah Herbert Harrigan et le 8ème pick de la Draft 2025

Le Indiana Fever obtient : Sophie Cunningham et le pick 19 de la Draft 2025

C’est une belle pioche pour le Mercury qui va pouvoir compter sur les services de celle qui tournait à 18 points, 5 passes et 6 rebonds de moyenne la saison passée, dans une année tronquée par les blessures (seulement 15 matchs disputés). Sabally s’était aussi montrée à son avantage l’été passé aux Jeux Olympiques avec l’Allemagne, finissant dans le second cinq du tournoi.

Source texte : ESPN