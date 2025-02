Gros coup de massue pour Dejounte Murray et les Pelicans cette nuit. Le meneur de la Nouvelle-Orléans a été victime d’une rupture du tendon d’Achille et ne jouera plus cette saison. On ne verra donc jamais Murray avec Brandon Ingram et Zion Williamson cette année…

Les blessures n’ont pas arrêté de plomber les Pels cette saison, mais la dernière est la plus grave de toute.

Avec sa blessure au tendon d’Achille contre les Celtics, Dejounte Murray a dû quitter le match après seulement huit minutes, alors que Brandon Ingram et Zion Williamson étaient tous les deux forfaits contre Boston. C’est tristement symbolique.

Comme l’indique l’insider des Pels Will Guillory de The Athletic, cela signifie que le trio ne jouera jamais ensemble cette saison.

After Dejounte Murray’s season-ending injury tonight, the Pels will end up completing the 2024-25 season without Zion Williamson, Brandon Ingram and Murray ever sharing the floor together.

— Will Guillory (@WillGuillory) February 1, 2025

Alors que Dejounte Murray est arrivé à la Nouvelle-Orléans l’été dernier, les Pelicans avaient de grandes ambitions pour cette année. Mais les pépins physiques ont rapidement fait dérailler la saison des hommes de Willie Green.

Lors du tout premier match le 23 octobre dernier, Murray a été victime d’une fracture de la main qui le tiendra éloigné des terrains pour cinq semaines. Dans cette rencontre, Brandon Ingram avait joué mais pas Zion Williamson, malade.

Zion s’est lui blessé aux ischio-jambiers début novembre et a raté deux mois de compétition. Il a pu faire quelques apparitions avec Dejounte Murray en janvier 2025, mais sans Brandon Ingram. En effet, ce dernier est à l’infirmerie depuis début décembre à cause d’une entorse à la cheville.

This is an indication of how tough the #Pelicans season has been.

Willie Green has started 25 different lineups in the 49 games they’ve played.

None of those 25 lineups ever had Brandon Ingram, Zion Williamson and Dejounte Murray in them together.

— Rod Walker (@RodWalkerNola) February 1, 2025

Sans leur trio réuni, les Pelicans n’ont jamais pu lancer leur saison et se retrouvent désormais dans les bas-fonds de la Conférence Ouest (12 victoires pour 37 défaites, 14e). Terrible, juste terrible.

Source texte : The Athletic