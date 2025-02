En fin de contrat chez les Nets, Ben Simmons pourrait négocier un buyout avec sa franchise dans les prochaines semaines pour rejoindre une équipe qui jouera les Playoffs. Reste à savoir qui voudra relancer l’ancien numéro 1 de Draft.

Les Nets vont-ils enfin être débarrassés de Ben Simmons ? C’est bien possible selon Brett Siegel de Clutch Points. Selon l’insider, plusieurs équipes s’attendent à voir Simmons demander un buyout dans les prochaines semaines, avec l’idée de rejoindre un contender dans la foulée. Toujours selon Siegel, aucune discussion n’a eu lieu entre les deux parties à ce jour.

Today is the final Friday before the NBA trade deadline, and we have a lot to unpack in today’s Siegel’s Scoop on @ClutchPoints.

The latest intel on Jimmy Butler, De’Aaron Fox, and what will happen with the Warriors regarding Butler and Zach LaVine. https://t.co/381YzIlomk

— Brett Siegel (@BrettSiegelNBA) January 31, 2025

D’un côté, Ben Simmons aurait la possibilité de jouer les Playoffs et de l’autre les Nets feraient sans doute quelques économies sur les derniers mois de salaire du très cher ailier-fort.

Cela étant dit, qui voudra offrir un contrat à Ben Simmons dans la foulée ? Son historique de blessures ne parle pas en sa faveur, même s’il peut contribuer dans plusieurs secteurs du jeu quand il est en tenue (création, rebonds, défense). Pas impossible que des équipes lui offrent un deal sur quelques mois, un pari au risque minimum.

Il y a quand même un point important à noter ici. Du fait des nouvelles règles du CBA, Ben Simmons ne pourrait pas signer avec n’importe quelle équipe, peu importe la volonté des uns et des autres. Du fait de l’importance de son salaire, seules les équipes en dehors des aprons auraient le droit de le faire signer. Cela retire un certain nombre de prétendants à la victoire finale.. Même les Lakers où son agent Rich Paul a ses entrées ne peuvent pas se positionner sur lui.

Les Cavs cochent les cases pour le faire signer mais en ont-ils envie ? Les Pacers pourraient aussi. Avant de se projeter aussi loin, attendons déjà de voir si le joueur va au bout des spéculations ou s’il patientera tranquillement jusqu’à la fin de son contrat.

Source texte : Clutch Points