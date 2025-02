Cette semaine, les remplaçants pour le All-Star Game ont été annoncés et on connaît donc les 24 All-Stars qui seront à San Francisco mi-février. 24 All-Stars, 12 par conférence, parmi lesquels Devin Booker ne fait pas partie. L’arrière des Suns plaide pour un élargissement des effectifs au vu des nombreux talents présents en NBA aujourd’hui.

Chaque année ou presque, ce mini-débat revient sur la table. La NBA doit-elle élargir ses équipes All-Star de 12 à 15 joueurs pour éviter les gros snubs ?

Devin Booker, qui fait partie des “oubliés” cette année aux côtés de Kyrie Irving, Trae Young, Domantas Sabonis et quelques autres, est sans surprise en faveur d’un élargissement des rosters.

“Je pense qu’il y a suffisamment de gars talentueux ici qui le méritent”, a déclaré Booker. “Je veux dire, vous regardez Kyrie [Irving], Norman Powell, ces gars-là réalisent des saisons incroyables, ils sont efficaces et gagnent des matchs. Et à l’Est, je suis sûr qu’il y a aussi des gars comme Trae [Young] et LaMelo [Ball] qui affichent des stats inédites. Donc plus il y a de talent, mieux c’est, je pense.”

Le débat puise notamment sa source dans le fait qu’une équipe NBA traditionnelle possède des effectifs de 15 joueurs, contrairement aux équipes All-Star qui n’en possèdent que 12. La Ligue a choisi d’élargir ses rosters pour la saison 2020-21 en plein contexte COVID (pour donner plus de flexibilité aux franchises par rapport aux absences) sans élargir les effectifs pour le All-Star Game.

Historiquement, le match des étoiles accueille 24 joueurs au total depuis 1968. Mais à l’époque, il n’y avait que 12 franchises en NBA, aujourd’hui il y en a 30. Pas besoin d’être un génie pour comprendre que c’est plus difficile d’être All-Star quand vous avez beaucoup plus de joueurs (et de talent) dans la Ligue, et que les snubs sont ainsi inévitables dans le format actuel.

Mais ces raisons sont-elles suffisamment légitimes pour élargir le nombre de All-Stars ?

L’une des raisons pour lesquelles la NBA est restée à 12 All-Stars par conférence, c’est la difficulté de répartir les minutes pour tout le monde lors du All-Star Game. C’est déjà pas évident pour les coachs avec 12 joueurs, alors imaginez avec 15. Peut-être que le nouveau format du match des étoiles ouvrira la porte à un élargissement des rosters (ou au contraire la fermera définitivement), mais pour l’instant Adam Silver ne bronche pas.

On se dit aussi qu’il y aura toujours des joueurs snobés, même si la NBA décide de passer à 15 All-Stars par conférence. Peut-être que les snubs seront moins “choquants”, mais ça n’empêchera pas les polémiques sur les joueurs qui méritent et ceux qui méritent moins.

Au final, il y a une sélection qui est faite à travers les votes des fans, des médias et des joueurs. Par définition, dans une sélection, certains sont laissés de côté. C’est la vie. De plus, il y a chaque année plusieurs absences parmi les sélectionnés qui permettent de repêcher des joueurs initialement snobés. De quoi relativiser les injustices.

On sait qu’une sélection All-Star compte beaucoup pour les joueurs, en particulier ceux qui n’ont jamais pu participer au match des étoiles. Symboliquement comme financièrement, ça peut changer beaucoup de choses. Mais avec seulement 24 All-Stars sélectionnés au lieu de 30, cela donne encore plus de crédit à ceux qui parviennent à intégrer ce cercle très prestigieux.

Source déclaration : ESPN

