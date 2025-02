Brillant cette saison chez les Sixers, Guerschon Yabusele est dans le viseur de nombreuses équipes. Aux dernières nouvelles, les Wolves se seraient aussi positionnés sur son cas, avec la possibilité de former une raquette Gobert – Yabusele qui sent bon l’Hexagone.

La saison des Sixers est un cauchemar entre les blessures à répétition de Joel Embiid et Paul George, avec pour conséquence directe des résultats sportifs qui piquent du nez. Au milieu du marasme de Philly, Guerschon Yabusele réalise lui une saison de premier plan. Avec 11 points et un peu plus de 5 rebonds de moyenne en 26 minutes, Yabu est la satisfaction de l’année en Pennsylvanie, où Nick Nurse en a fait l’un de ses hommes de base.

Problème pour les Sixers, plusieurs équipes aimeraient leur piquer le joueur. Les Nuggets, les Knicks et les Celtics, où Guerschon a déjà joué, ont déjà été cités et voilà qu’arrivent les Wolves selon Marc Stein. Sur une série de 5 victoires de rang, les Loups reprennent du poil de la bête à l’Ouest. Actuellement 7èmes, ils ne sont qu’à deux matchs de la 4ème place détenue par les Nuggets.

Alors que la trade deadline arrive très vite, Minnesota pourrait ainsi chercher à faire quelques affaires pour arriver mieux armé en Playoffs. La possibilité de recruter Yabusele serait un gros coup pour la franchise. Dans la région des Lacs, l’ours dansant pourrait ainsi retrouver Rudy Gobert, son coéquipier en Équipe de France. Reste qu’il ne sera pas facile de convaincre Daryl Morey, les Sixers souhaitant absolument conserver Yabu sur la durée.

Source texte : Marc Stein