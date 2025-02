En marge de la grosse victoire des Spurs face aux Bucks cette nuit, les rumeurs concernant une potentielle arrivée de De’Aaron Fox à San Antonio continuent d’animer l’actualité NBA. Victor Wembanyama n’a pas pu échapper aux questions sur le sujet en conférence de presse d’après-match.

“Je me prépare à toutes les éventualités.”

Quand il a été interrogé par Maxime Aubin (L’Équipe) sur la possibilité de voir De’Aaron Fox débarquer dans le Texas dans les jours à venir, Victor Wembanyama a comme d’habitude apporté une réponse posée.

Il a évidemment conscience du talent du meneur des Kings, mais il sait aussi qu’un transfert du Renard sera synonyme de départ pour certains de ses coéquipiers actuels.

J’ai demandé à Victor Wembanyama ce qu’il pensait de De’Aaron Fox. Sa réponse filmée par l’excellent @BenjaminMoubech : pic.twitter.com/FNxotWsqRB

— Maxime Aubin (@MaximeAubin1) February 1, 2025

On dit souvent que “la NBA est un business”, et Wembanyama commence à vraiment en prendre conscience à travers la folie des rumeurs de mi-saison. Les transferts, c’est inévitable dans la Grande Ligue, peut-être encore plus pour une franchise qui possède un phénomène générationnel et qui veut retrouver sa gloire d’antan.

Pour autant, malgré son statut, Wemby refuse pour l’instant de trop s’impliquer dans les décisions du management.

“C’est plus quelque chose qui se fait sur le long terme”, a ajouté Victor. “Je pense qu’on met les choses assez au clair pour qu’il y ait de la transparence et qu’on ait confiance dans le choix des uns et des autres. On ne va pas m’envoyer une proposition de trade (pour qu’il décide, ndlr.), mais on grandit ensemble et on discute de la construction de l’équipe sur le long terme.”

Alors que la NBA Trade Deadline est prévue ce jeudi 6 février, les Spurs sont toujours en discussion avec les Kings concernant un potentiel transfert de Fox, qui veut venir à San Antonio. Mais la franchise texane refuse de lâcher son prometteur rookie Stephon Castle, ce qui bloque pour l’instant la transaction.

Affaire à suivre.

Source texte : Maxime Aubin (L’Équipe)