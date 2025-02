Giannis Antetokounmpo et son beef avec Chris Paul : “Il ne faut pas me chercher”

Alors qu’on se dirigeait vers une fin de money time assez tranquille entre Spurs et Bucks, le ton est monté entre Giannis Antetokounmpo et Chris Paul. La raison ? Une faute du meneur qui n’était pas au goût du Grec.

Giannis Antetokounmpo et Chris Paul ne partiront certainement pas en vacances ensemble, c’est le moins qu’on puisse dire. Tout part d’une attaque de cercle du Grec à 3 minutes de la fin d’un match dont le suspense est déjà terminé. Le Freak finit au sol suite à une faute de Paul. Poussade ou petit croche-patte, dur de dire avec les images. Sauf que Giannis n’a pas apprécié du tout le geste du vétéran et il s’est vite relevé pour s’expliquer avec lui, avant que leurs coéquipiers, les arbitres et les staffs ne viennent séparer tout ce beau monde.

Après la rencontre, Giannis a attendu Paul pour échanger avec lui, de manière un peu plus calme mais visiblement les deux hommes ne semblaient toujours pas sur la même longueur d’ondes.

Comme on pouvait s’y attendre, les journalistes ont évidemment questionné Antetokounmpo sur l’affaire. La star des Bucks n’a pas voulu jeter de l’huile sur le feu mais il a prévenu pour la suite, il vaut mieux ne pas lui chercher des poux. Des propos rapportés par ESPN.

“Les gens qui me connaissent savent qu’il ne faut pas me chercher. Si vous me cherchez c’est une autre histoire. Si vous me cherchez, vous allez voir une autre facette de moi.” « En fin de compte, je pense que nous sommes tous des hommes. Nous nous respectons tous. Si les mots dépassent les bornes, il doit y avoir des conséquences. Je ne dis pas grand-chose. Je ne dis pas grand-chose au début, j’essaie de jouer le jeu de la bonne façon. Si j’ai l’impression que vous mettez mon gagne-pain, ma carrière et mon corps en danger, trop c’est trop, mon frère. J’ai une famille à nourrir, et ce qui vous fait rire peut aussi vous faire pleurer parfois. »

Entre la frustration d’un match perdu dans les grandes lignes malgré sa grosse perf et un mauvais geste de Paul, pas vraiment connu pour se faire des potes en NBA, Giannis avait de quoi être tendu cette nuit. Pour ceux qui espéraient des retrouvailles par la suite entre Paul et Giannis, il faudra repasser puisque les Spurs et les Bucks ont déjà joué leurs deux rencontres annuels.

