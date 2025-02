À quatre mois et demi de la Draft NBA 2025, c’est l’heure de jeter un œil aux dernières tendances concernant nos prospects français. ESPN vient de sortir sa dernière Mock Draft, dans laquelle Joan Beringer vole la vedette à Nolan Traoré.

Il y a deux semaines, on a fait un gros focus sur la pépite française Joan Beringer (18 ans), dont l’ascension fulgurante de Sélestat (Alsace) jusqu’à Ljubljana (Slovénie) marque de plus en plus les esprits. Elle marque tellement les esprits que les spécialistes Draft situés de l’autre côté de l’Atlantique le projettent au premier tour en 2025.

Dans leur dernière Mock Draft, Jonathan Givony et Jeremy Woo ont carrément propulsé Beringer à la 12e place (chez les Spurs), ce qui fait de lui le Français le plus haut placé de sa classe.

Alors que le jeune meneur tricolore Nolan Traoré, habitué à figurer dans le Top 10 des Mock Drafts, connaît des hauts et des bas avec Saint-Quentin et chute jusqu’en fin de Loterie (14e place), Joan Beringer n’arrête plus d’impressionner à travers son gros potentiel défensif.

On parle d’un pivot athlétique de 2m10, qui séduit les scouts par sa mobilité et sa polyvalence dans sa propre moitié de terrain. Celui qui est passé par la SIG Strasbourg, qui a comme modèle Giannis Antetokounmpo et qui a commencé le basket à seulement 15 ans parce qu’il ne “trouvait plus de crampons à sa taille pour continuer le foot”, fait tout simplement partie des prospects les plus intrigants du circuit.

Ses bonnes performances depuis fin janvier avec le KK Cedevita Olimpija ont particulièrement taper dans l’œil des scouts.

Quelques highlights de Joan Beringer

Watched Joan Beringer have a lottery-level performance in front of 30+ NBA scouts in Slovenia tonight. 6’11, 18-year old French big did some insane things defensively against perhaps the best team in European basketball. pic.twitter.com/AOrBtU8eRZ

— Jonathan Givony (@DraftExpress) January 28, 2025

No other big man in this class offers the type of fluidity and mobility as a rim-runner and pick-and-roll finisher as Joan Beringer, with the ability to cover ground and get off his feet exceptionally for blocks and dunks. He’s making a strong case for first round consideration. pic.twitter.com/bvaC4Yzxxk

— Jonathan Givony (@DraftExpress) November 26, 2024

En plus de Joan Beringer et Nolan Traoré, trois autres Français sont projetés à la Draft NBA 2025 (Noa Essengue, Noah Penda et Maxime Raynaud) dont deux au premier tour.

