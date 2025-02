Ben Simmons pense qu’il peut jouer “à un haut niveau” aux Clippers

Récupéré par les Clippers sur le marché du buyout, Ben Simmons pourrait faire ses débuts avec sa nouvelle équipe de Los Angeles dès ce jeudi à Utah. L’ancien joueur des Nets se dit prêt à apporter une solide contribution à l’équipe de Tyronn Lue. Vous en faites ce que vous voulez…

“Je veux simplement jouer au basket à un haut niveau et je pense que c’est ce qui va se passer ici.”

Durant sa première conférence de presse sous un maillot des Clippers, Ben Simmons n’a pas fait le timide. Il a exprimé ses ambitions à la fois individuelles et collectives avec sa nouvelle équipe, lui qui vient de quitter Brooklyn – franchise en reconstruction – pour rejoindre Los Angeles où les Playoffs sont clairement un objectif.

Ben Simmons said he’s very excited to join the Clippers:

“I felt wanted. And that’s something you want when you go to work.”

February 11, 2025

La bonne nouvelle, c’est que Ben Simmons est en bonne santé et qu’il ne possède actuellement aucune limitation physique si l’on en croit ses paroles lors de la conférence de presse. Il se “sent désiré” par sa nouvelle équipe, et a salué le staff ainsi que le front office pour avoir facilité son intégration ces derniers jours. Enfin, Simmons a indiqué qu’il connaissait “la plupart des gars de l’équipe” (dont un certain Patty Mills), un point positif lorsqu’on rejoint un nouveau vestiaire. Toutes les conditions semblent donc réunies pour que l’ancien All-Star des Sixers puisse contribuer au succès des Clippers.

Maintenant, la question qu’on se pose forcément, c’est : peut-il encore apporter à une équipe compétitive et ambitieuse ?

Ben Simmons tourne depuis trois saisons autour des 6 points, 6 rebonds et 6 passes par match, et est à des années-lumière du niveau All-Star/All-NBA qu’il possédait à Philadelphie. Ses innombrables problèmes de blessure, associés à des blocages sur le plan mental, ont fait dégringoler sa carrière. À lui de montrer qu’il peut la relancer, dans un rôle limité chez les Clippers.

Ben Simmons on why the Clippers were the best fit for him:

"I think just speaking to Ty Lue, everyone was just very transparent. They know what I'm capable of and what they expect from me… I think it's easier when teams are transparent and understand what you are, what you…

February 11, 2025

Le coach Tyronn Lue voudra profiter des qualités défensives, de la polyvalence et des capacités de playmaker de Ben Simmons pour ouvrir de nouvelles opportunités offensives et défensives aux Clippers. Il sera intéressant de voir dans quels types de lineups Simmons sera intégré, et quels seront les rotations de Lue avec l’Australien.

On pourrait avoir un premier aperçu de tout ça demain soir lors du déplacement des Clippers à Utah.

Source texte : conférence de presse (via Clippers)

February 11, 2025