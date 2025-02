Devenu cette nuit le huitième joueur de l’histoire à atteindre la barre des 30 000 points en carrière, Kevin Durant a gagné encore un peu plus le respect de ses pairs. Parmi ses plus grands admirateurs ? Un certain LeBron James.

Meilleur scoreur all-time et seul joueur de l’histoire à avoir franchi la barre des 40 000 points en carrière, LeBron fait partie de ceux qui ont rendu hommage à Kevin Durant en marge de son dernier exploit, ce dernier intégrant officiellement le club des 30K cette nuit lors de la rencontre opposant Phoenix à Memphis.

“KD est un joueur générationnel. Quelqu’un qui n’arrive que très rarement” a déclaré le King via ESPN. “Avoir sa taille, son agilité, sa capacité à mettre la balle au sol, sa capacité à tirer, sa capacité à être quasiment indéfendable. Il est pratiquement indéfendable et pour lui, franchir le cap des 30 000 points, c’est super cool. Comme je l’ai dit, il n’y en a que huit. Il n’y en a que huit et pour lui, c’est super cool de franchir cette étape.”

LeBron est évidemment très bien placé pour parler de Kevin Durant.

Ils représentent tous les deux des grands visages de la NBA ainsi que des symboles de longévité et d’excellence. Mais surtout, leurs chemins se sont croisés à de nombreuses reprises. James et KD se sont notamment affrontés à trois reprises en Finales NBA (2012, 2017, 2018) et ont remporté deux médailles d’or olympiques ensemble.

“J’ai eu l’occasion non seulement de l’affronter lors des Finales, mais aussi de jouer à ses côtés et de l’affronter lors des All-Star Games, de gagner des médailles d’or avec lui. Il fait partie de mon histoire, je fais partie de la sienne et le voir franchir le cap des 30 000 points, c’est vraiment génial.” – LeBron James

En 2012, quand LeBron James affrontait pour la première fois Kevin Durant en finale, le King avait déclaré que l’ascension de KD était l’une des raisons qui expliquait pourquoi il travaillait aussi dur. Inversement, Durant a tout fait – jusqu’à rejoindre Golden State – pour prendre place sur le trône occupé par LeBron. De quoi créer une rivalité saine et amicale entre deux potes, et surtout deux basketteurs légendaires qui ont repoussé les limites de l’excellence en NBA.

The legacy of Kevin Durant continues.

▪️ 30K Career Points

▪️ 15x All-Star

▪️ 11x All-NBA

▪️ 4x Olympic Gold Medalist

▪️ 2014 NBA MVP

▪️ 2x NBA Champion

▪️ 2x NBA Finals MVP

▪️ 2x All-Star Game MVP

▪️ 4x Scoring Champ

▪️ 2008 ROTY pic.twitter.com/CrIU1ziri1

— Phoenix Suns (@Suns) February 12, 2025

Aujourd’hui, Kevin Durant fait officiellement partie du club des joueurs ayant atteint les 30 000 points en carrière, sept ans après LeBron James (janvier 2018). Et qui sait, peut-être qu’il rejoindra un jour LeBron dans le club des 40K…

Source texte : ESPN