Kevin Durant : “Est-ce que je peux monter jusqu’à 40 000 points ? Qui sait…”

Malgré la défaite des Suns contre Memphis, Kevin Durant a vécu un moment historique cette nuit : il est devenu le huitième joueur all-time à scorer 30 000 points en carrière. Un authentique exploit qui s’accompagne d’une question inévitable : jusqu’où KD peut-il monter ?

Dans le club des 30K, ils sont désormais huit : LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kobe Bryant, Michael Jordan, Dirk Nowitzki, Wilt Chamberlain, et donc Kevin Durant.

KD vient de rejoindre ce groupe très prestigieux à l’âge de 36 ans et en seulement 1 101 matchs. Seuls Wilt et MJ ont mis moins de temps que lui pour atteindre ce cap. On parle d’un joueur qui possède la sixième meilleure moyenne de points en carrière (27,3), et qui tourne encore à 27 points par match dans sa 18e année NBA. De quoi continuer à grimper dans la hiérarchie des meilleurs scoreurs de l’histoire.

Mais jusqu’où ? En conférence de presse d’après-match, un journaliste de Phoenix lui a posé la question, tout en lui demandant s’il pensait pouvoir atteindre un jour la barre mythique des 40K.

“Qui sait ?” a répondu KD avec le sourire. “Je veux tirer le maximum de chaque jour, chaque match. Je ne veux pas mettre un nombre, ou faire trop de prévisions. Je veux laisser les choses se passer naturellement. J’essaye de rester en bonne santé, me reposer sur mes coéquipiers, mes coachs, le staff, tout cela m’aidera à traverser tout ça. J’espère être encore là pour un peu de temps.”

Aussi exceptionnels que sont les talents de scoreur de Kevin Durant, il en faudra du temps pour ajouter 10 000 points à son compteur.

“Vous devez marquer quoi ? 2 000 points par an. Et il faut prendre en compte les blessures. Ahh, je ne sais pas si je peux y arriver (atteindre les 40 000 points, ndlr.). C’est ce qui rend l’ascension de LeBron vers le sommet tellement spéciale. Il faut rester en bonne santé, rester régulier. J’essaye de rester le plus régulier possible et on verra ce qu’il se passe.”

KD semble encore avoir quelques belles années devant lui, mais la barre des 40K paraît quand même bien haute. Cela aurait été un objectif bien plus réaliste si Durant n’avait pas été touché par de grosses blessures durant sa carrière, lui qui n’a joué que 27 matchs en 2014-15 (fracture de Jones) avant de connaître une saison blanche en 2019-20 suite à sa rupture du tendon d’Achille. Vous ajoutez à ça de nombreux bobos ces dernières années et vous obtenez un total de plus de 300 matchs ratés en carrière. Autant dire qu’il a laissé pas mal de points en route.

Si rejoindre LeBron dans le club des 40K paraît donc très tendu, Kevin Durant n’est qu’à 3 635 points de Kobe Bryant, quatrième de la liste. KD semble en capacité de monter aussi haut. Ensuite il y a un gros gap avec le podium, Karl Malone (troisième) possédant quasiment 37 000 points au compteur…

Source texte : conférence de presse (via Phoenix Suns)

“I’m just trying to stay consistent and see what happens.”

Kevin Durant discusses with @YoungNBA if he thinks he can join LeBron James as the only players to reach 40,000 career points pic.twitter.com/TnlhpEgs3r

— Brendan Mau (@brendan_mau) February 12, 2025