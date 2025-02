Khris Middleton a été échangé contre Kyle Kuzma lors de la dernière Trade Deadline après plus de 11 ans dans le Wisconsin. Jon Horst, General Manager des Milwaukee Bucks, est revenu sur sa décision en conférence de presse.

Après la décision de Nico Harrison avec Luka Doncic ou le transfert de Drew Eubanks le jour de son anniversaire, les General Managers ont régulièrement été décrits comme des humains sans coeurs ces derniers temps. Pourtant, certains d’entre eux comme Mark Cuban par le passé ont déjà déclaré que transférer des joueurs était la pire partie du travail pour un dirigeant NBA.

Après le transfert de Khris Middleton, Jon Horst, le patron sportif des Milwaukee Bucks s’est montré touché en conférence de presse.

“C’est sans doute la chose la plus difficile sur le plan transactionnel que j’aie jamais faite, du point de vue humain, du point de vue de l’équipe, de la culture de l’équipe, de notre communauté. Je suis très proche de Khris personnellement, de sa famille. Je les adore. J’ai probablement plus de maillots de Middleton chez moi que n’importe quoi d’autre et j’aurai toujours plus de maillots de Middleton chez moi que n’importe quoi d’autre. Je ne suis donc pas à l’aise avec ce choix.”

Après onze années dans le Wisconsin, le lien entre Khris Middleton et la franchise est forcément très fort. Son duo avec Giannis Antetokounmpo était le deuxième qui existait depuis le plus longtemps en NBA juste derrière Stephen Curry et Draymond Green.

Alors pour Jon Horst, la décision était davantage sportive qu’émotionnelle. Le nouvel ailier des Wizards est sur la pente descendante ces dernières année, et le dirigeant voulait donner plus de chances à Damian Lillard et ses coéquipiers d’aller chercher une bague.

“Il ne s’agit pas d’une comparaison entre Khris (Middleton) ou Kyle (Kuzma), même si c’est la chose la plus facile à faire. Il s’agit de l’équipe avant la Trade Deadline et de l’équipe après … Nous avons eu le sentiment que, dans l’ensemble, nous nous sommes positionnés de manière à avoir un meilleur parcours cette année”

Après deux premiers matchs compliqués sous le maillot des Bucks, Kyle Kuzma a réalisé face aux Warriors une des meilleures performances de sa saison avec 21 points à 6/9 au tir et 6 rebonds.

Source texte : The Athletic