All-Star Game 2025 : le tableau du tournoi dévoilé !

Le tableau du All-Star Game 2025 a été révélé par la NBA. Les quatre équipes ont été réparties d’une manière qui semble assez arbitraire. Les internationaux contre les nouvelles stars et les légendes contre les jeunes en devenir.

Déjà, au-moment de la Draft de Charles Barkley, Shaquille O’Neal et Kenny Smith, les équipes semblaient ne pas avoir été faites au hasard, mais la révélation du tableau de ce All-Star Game 2025 donne, sans tomber dans des théories du complot, encore plus de raisons de douter.

Les demi-finales de la compétition seront : l’équipe de Chuck (internationaux) contre l’équipe de Kenny (nouvelles stars américaines) et l’équipe de Shaq (légendes) contre celle de Candace (équipe gagnante du Rising Stars Challenge).

TNT tonight revealed the semifinal matchups and team names for the 2025 NBA All-Star Game:

▪️ Chuck’s Global Stars vs. Kenny’s Young Stars

▪️ Shaq’s OGs vs. Candace’s Rising Stars

The semifinal winners will advance to meet in the championship. For all three games of the… pic.twitter.com/GVRgLx1ChS

— NBA Communications (@NBAPR) February 12, 2025

Ainsi, si tout se déroule “comme prévu” et que les favoris s’imposent, la finale du All-Star Game sera une avant-première de la Team World contre la Team USA avec un affrontement entre Nikola Jokic, Shai Gilgeous-Alexander et Victor Wembanyama face à LeBron James, Stephen Curry et Kevin Durant.

Il est tôt pour juger ce nouveau format du All-Star Game, mais les organisateurs ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour que la finale soit belle … sur le papier.

Source texte : NBA PR