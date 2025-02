Charles Barkley, Shaquille O’Neal et Kenny Smith, les trois amis d’Inside the NBA ont été désignés capitaines pour ce All-Star Game 2025. Ils ont eu la “lourde” responsabilité de composer les équipes et il y a déjà comme un goût de Team World contre Team USA !

Lors de cette nouvelle formule du All-Star Game, quatre équipes vont s’affronter pour décrocher la victoire à San Francisco, les vainqueurs du Rising Stars Challenge et les trois armées composées par Charles Barkley, Shaquille O’Neal et Kenny Smith.

24 All-Stars divisés en trois groupes de huit et, script ou non, les capitaines ont formé des équipes avec chacune leurs spécificités !

⭐️ Les équipes officielles du All Star Game 2025 !

TEAM SHAQ : LeBron, Curry, KD, AD, Tatum, Lillard, Harden, Brown

TEAM CHUCK : Jokic, Giannis, Shai, Wemby, Siakam, Sengun, KAT, Mitchell

TEAM KENNY : Edwards, Brunson, Jackson, Williams, Garland, Mobley, Herro, Cunningham pic.twitter.com/HwzpVYMG8g

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 7, 2025

Shaquille O’Neal a privilégié l’expérience ! L’ancien pivot a construit son équipe comme Team USA lors des derniers Jeux olympiques : autour des patrons LeBron James, Kevin Durant et Stephen Curry. James Harden, Anthony Davis et Damian Lillard aident à maintenir la moyenne d’âge élevée, tandis que le “sang frais” est teinté de vert, Jaylen Brown et Jayson Tatum !

Charles Barkley est lui visiblement un partisan du concept Team USA contre Team World. C’est bien simple, l’ancienne star des Phoenix Suns a recruté les sept joueurs internationaux présents dans la Draft : Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo, Shai Gilgeous-Alexander, Victor Wembanyama, Pascal Siakam, Alperen Sengun et Karl-Anthony Towns. Seul Donovan Mitchell, dernier choix restant représente la bannière étoilée. L’équipe est très portée à l’intérieur, mais voudra montrer aux Américains que le Monde sait jouer au basket-ball.

Kenny Smith s’est lui concentré sur les nouvelles stars des États-Unis, les joueurs les “moins référencés” de la liste. Le Jet a emmené dans ses réacteurs Anthony Edwards, Jalen Brunson, Jaren Jackson Jr, Jalen Williams, Darius Garland, Evan Mobley, Cade Cunningham et Tyler Herro. Peut-être seront-ils portés par leur fraîcheur et leur inconscience dans cette découverte, pour la moitié d’entre-eux, du All-Star Game.

Qui remportera le tournoi selon vous ?