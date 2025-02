NBA Trade Deadline 2025 : le replay du très grand live !!

La Trade Deadline, c’était ce jeudi 7 février sur la chaîne YouTube de TrashTalk. Si vous avez manqué l’événement, et que, sans rien spoiler, vous voulez voir la réaction en live de Bastien lorsque son joueur préféré s’est fait transférer, c’est ici que ça se passe !

Quel bonheur annuel de voir Alex, Bastien et Simon débattre de tout et de rien sur un canapé en attendant que Shams Charania ne balance une bombe sur l’ancien réseau social de l’oiseau bleu. Cette année encore, les discussions sont parties dans tous les sens pendant que nos fans des Kings et des Suns attendaient, apeurés, la sentence et que celui des Hawks voyait son effectif se vider. Et vous au fait, vous préférez Chris Duarte ou Torrey Craig ?