Ajay Mitchell signe un contrat garanti avec le Thunder !

Ajay Mitchell, le rookie belge du Oklahoma City Thunder a convaincu ! Sam Presti a décidé de lui offrir un contrat de 6 millions de dollars sur deux ans alors qu’il était un two-way contact jusqu’alors.

Les Belges sélectionnés au deuxième tour de la Draft convainquent ces dernières années. Après Toumani Camara, artisan majeur de la très bonne série des Blazers, c’est Ajay Mitchell qui s’est ouvert grand les portes d’un avenir plus long en NBA !

Alors que le rookie du Oklahoma City Thunder était en two-way contract depuis le début de la saison, il s’est vu offrir un contrat garanti de deux ans et six millions de dollars lors de la Trade Deadline. C’est Shams Charania qui a révélé l’information !

The Oklahoma City Thunder are converting two-way guard Ajay Mitchell to a two-year, $6 million contract, agents Todd Ramasar and Mike Simonetta of Life Sports Agency told ESPN. Mitchell, the No. 38 pick in the 2024 Draft, has played a vital rotation role for the 40-9 Thunder. pic.twitter.com/WxWw2OIFQe

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 6, 2025

Pour lui faire cette place dans l’effectif, Sam pressait a du couper le nouveau (non) venu, Daniel Theis. Une marque de confiance énorme du General Manager pour le Liégeois.

Il faut dire que depuis le début de saison, Ajay Mitchell tourne à 6,4 points, 2,0 rebonds et 1,7 passe décisive de moyenne en un petit peu plus de 16 minutes sur les parquets. Surtout, il participe à une saison collective géniale puisque le Thunder est la meilleure équipe de NBA. Le Belge compte donc bien s’inscrire dans ce projet aussi longtemps que possible !

Source texte : Shams Charania