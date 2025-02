Trade Deadline : James Wiseman, Daniel Theis… le récap des petits transferts de la soirée

La NBA Trade Deadline est terminée, et à côté des gros transferts qui ont animé cette dernière soirée de mouvement en NBA cette saison, d’autres petits deals ont été conclus ici et là. Et il faut qu’on en parle, rapidement. Allez, c’est parti !

James Wiseman à Toronto

Un petit transfert plutôt malin signé de la main des Pacers, qui leur permet de repasser sous la luxury tax et donc d’épargner de précieux dollars à court terme. Pour James Wiseman, qui est accompagné d’un peu de cash, ce n’est qu’une équipe de plus pour un prospect qui n’a toujours pas réussi à réellement assumer son statut de 2e choix de la Draft 2021.

The Indiana Pacers are trading James Wiseman and cash to the Toronto Raptors, sources tell ESPN.

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 6, 2025

Cody Zeller à Houston

Les Hawks étaient au dessus de la luxury tax avec l’arrivée de Caris LeVert et George Niang contre De’Andre Hunter. Les transferts de Bogdan Bogdanovic et donc de Cody Zeller ont permis d’équilibrer les dépenses. Il est accompagné du second tour de Draft 2028 des Rockets, qui

The Atlanta Hawks are trading Cody Zeller and Houston’s 2028 second-round pick to the Rockets, sources tell ESPN.

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 6, 2025

Daniel Theis coupé par le Thunder

Petite surprise de la soirée, car après avoir recruté Daniel Theis qui aurait fait un bon petit fit dans l’effectif de Mark Daigneault, voilà que le Thunder coupe finalement le joueur. Retour de Chet Holmgren, Ousmane Dieng qui performe, Jaylin Williams… sans oublier Ajay Mitchell. Autant d’arguments qui ne laissent pas de place à Theis dans le groupe. On n’est pas inquiet pour lui, il va vite trouver une équipe sur le marché du buyout pour continuer en NBA.

What..?

Le Thunder qui couperait Daniel Theis ???? https://t.co/iNu0D44TKc

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 6, 2025

Patrick Baldwin Jr. aux Spurs

Récupéré par les Bucks dans le transfert entre Kyle Kuzma et Khris Middleton, Patrick Baldwin Jr. est immédiatement envoyé chez les Spurs avec un peu d’argent dans les poches. Il devrait être coupé dans les heures à venir par San Antonio qui va ensuite chercher un intérieur pour prendre des minutes dans la raquette.

Milwaukee is trading Patrick Baldwin Jr. and cash to San Antonio, sources tell ESPN.

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 6, 2025