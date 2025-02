De’Andre Hunter : la pièce qui manquait aux Cavaliers pour passer un cap ?

Bien cachés pendant cette trade deadline, les Cavaliers ont su surgir au bon moment pour faire un excellent coup avec l’arrivée de De’Andre Hunter. L’objectif est clair : maximiser leurs chances de titre.

Pour une raison toujours obscure, Atlanta a décidé de jouer les bons samaritains pendant cette trade deadline 2025. Entre un petit Bodgan Bogdanovic envoyé aux Clippers et un De’Andre Hunter transféré à Cleveland, c’était clairement soirée portes ouvertes en Géorgie et Cleveland en a profité.

🚨 TRANSFERT !!!

DE’ANDRE HUNTER FILE CHEZ LES CAVS, CARIS LEVERT, GEORGE NIANG À ATLANTA ! https://t.co/ifNg4FoKib

Bienvenue à De’Andre Hunter qui vient combler un besoin criant sur le poste 3.

Pour visualiser à quel point, les Cavs ont fait un bon coup, il suffit d’une stat : avec 19 points par match, De’Andre Hunter est le joueur qui score le plus en sortie de banc.

Pour une équipe qui recherchait clairement à un scoreur à l’aile, l’opération est plus que parfaite. Le nouvel ailier des Cavaliers s’est, en plus, révélé être capable de mettre ses tirs à 3-points puisqu’il tourne à quasiment 40% dans l’exercice cette saison.

Maintenant toute la question est de savoir, si c’est réellement lui qui fait passer un cap aux Cavaliers ? En théorie oui. Depuis plusieurs saisons, les Cavaliers étaient en quête d’un véritable poste 3 capable d’apporter au scoring derrière les têtes d’affiche de l’équipe.

Si Caris LeVert et Georges Niang sont des bons joueurs, ils n’avaient pas les épaules pour répondre à des tels attentes. De’Andre Hunter a déjà sortir huit matchs à plus de 25 points cette saison. Sur le papier, il devrait être capable d’apporter les soirs où Donovan Mitchell et Darius Garland ont du mal à mettre la balle dans le cercle.

Outre le côté offensif, le nouveau Cavalier dispose d’un bon petit potentiel défensif à exploiter. Loin de nous l’idée de vous le vendre comme une foudre de guerre défensive, mais il est capable de faire des efforts plus qu’intéressants pour une équipe qui souhaite jouer le titre.

Avec ce transfert, les Cavaliers comblent un des rares trous de leur effectif et vu le marché de cette trade deadline 2025, le front office a fait le meilleur move possible.

Pour résumer, on a un des meilleurs remplaçants de NBA qui rejoint la meilleure équipe de la Ligue, forcément que Cleveland a amélioré son effectif, mais ça reste à prouver sur le terrain.

Les Cavaliers ont de hautes ambitions cette saison et ce trade ne fait que les renforcer.

Les plus tatillons diront que la contrepartie est un bon élevé. Il est vrai que de se séparer de Caris LeVert, Georges Niang et de trois seconds choix, ça peut faire beaucoup, mais si on prend le problème autrement. Avec un Caris LeVert en fin de contrat et des picks qui n’intéressent que très peu dans la timeline actuelle de Cleveland, il était préférable de s’en séparer maintenant pour se donner le moyen de ses ambitions.

Beau coup des Hawks, qui ont très bien capitalisé sur la grosse régulière en cours de De’Andre Hunter.

Caris LeVert arrive en fin de contrat, ça évite de la réflexion à l’été côté Cleveland. Et tu te donnes les moyens de tes ambitions avec Hunter.

Propre.

Avec l’arrivée de De’Andre Hunter, Kenny Atkinson s’ajoute une option de choix sur les ailes qui pourra directement venir renforcer son 5 majeur.

Ce transfert permet d’envoyer un message clair à la concurrence : il faudra compter sur Cleveland dans la course au titre.

Reste plus qu’à savoir si cela sera suffisant pour se sortir de l’Est ? La réponse à partir d’avril prochain.

Source texte : Shams Charania, Stats Muse, Basketball Reference