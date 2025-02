Dans les arrêts de jeu de cette trade deadline 2025, les Clippers se sont souvenus qu’ils avaient le droit de faire des transferts et ont décidé de se séparer de Terance Mann (et Bones Hyland) pour récupérer Bogdan Bogdanovic.

Les Hawks continuent leur petit marché et d’animer cette trade deadline 2025. Après s’être séparés de De’Andre Hunter il y a seulement quelques minutes, les Faucons ont fait un nouveau move.

Atlanta se sépare de la gâchette Bogdan Bogdanovic et de trois seconds choix de Draft pour récupérer Terance Mann et Bones Hyland (deux joueurs en dernière année de contrat) comme le rapporte Shams Charania.

Après un peu plus de quatre saisons en Géorgie, BogBog va découvrir Los Angeles aux côtés de James Harden et Norman Powell au sein d’une équipe qui recherchait cruellement un mec capable de rentrer ses tirs extérieurs, tous les soirs et pas uniquement les soirs de pleine lune comme pouvait le faire Terance Mann.

Les Faucons récupèrent l’un des chouchous de la fanbase des Clippers, capable d’apporter défensivement et parfois offensivement. Pour l’attaque, les Hawks récupèrent également Bones Hyland, toujours à la recherche d’un endroit où il pourra faire parler son talent librement. De quoi combler les départs de De’Andre Hunter et Bogdan Bogdanovic, mais aussi la blessure de Jalen Johnson ? Clairement pas, mais l’intérêt pour Atlanta était ailleurs (flexibilité financière notamment).

Côté Clippers, c’est donc la fin de “l’ère” Terance Mann. Après des années de bons et loyaux services avec une apogée assez extraordinaire lors des Playoffs 2021, T-Mann était dans le dur depuis le début de la saison. Il était plus que temps de mettre fin à cette belle histoire. Avec Bogdan Bogdanovic, Los Angeles espère bien récupérer un joueur capable d’améliorer leur attaque qui se situe parmi les pires de NBA. Sur le papier, cela devrait être le cas. Plus qu’à confirmer sur le terrain.

Les Clips ont également récupéré trois petits seconds choix de Draft histoire de se rajouter un peu de stock dans un réservoir bien dégarni.

Three second-round picks heading from Atlanta to Los Angeles along with Bogdan Bogdanovic, per source: 2025 Minnesota, 2027 Clippers’ own, 2026 Memphis (protected 43-60).

Denver was another team that had serious interest in Terance Mann, sources said.

Source texte : Shams Charania