On savait que les Cavaliers tentaient ardemment de faire venir De’Andre Hunter, et les négociations avec les Hawks ont finalement abouti. L’ailier des Faucons arrive dans l’Ohio pour renforcer la meilleure équipe de l’Est !

Il est là, le premier gros transfert de cette soirée du jeudi 6 février 2025 ! Et c’est un sacré renfort pour Cleveland.

De’Andre Hunter, qui réalise la meilleure saison de sa carrière à Atlanta avec 19 points à 46,1% aux tirs dont un très joli 39% de loin, 3,9 rebonds et 1,5 passe décisive par match, va poursuivre ses progrès chez les Cavs. En contrepartie, les Hawks récupèrent Caris LeVert, Georges Niang, ainsi que trois choix de Draft au second tour et la possibilité de swap deux choix de Draft.

La nouvelle a été annoncée par Shams Charania d’ESPN.

🚨 TRANSFERT !!!

DE’ANDRE HUNTER FILE CHEZ LES CAVS, CARIS LEVERT, GEORGE NIANG À ATLANTA ! https://t.co/ifNg4FoKib

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 6, 2025

C’est un sacré coup de la part des Cavaliers, qui récupèrent un joueur capable de dynamiter le frontcourt de l’équipe. Les Cavs étaient longtemps à la recherche d’une upgrade sur le poste d’ailier pour mieux compléter le quatuor Garland – Mitchell – Mobley – Allen, ils viennent de le trouver.

De’Andre Hunter, qui s’épanouissait en tant que sixième homme à ATL, pourra intégrer directement le cinq et donnera une option supplémentaire – et de choix – à Kenny Atkinson (Dean Wade, Isaac Okoro, Max Strus sont également des options). De quoi renforcer les Cavs dans la course au titre.

Beau coup des Hawks, qui ont très bien capitalisé sur la grosse régulière en cours de De’Andre Hunter.

Caris LeVert arrive en fin de contrat, ça évite de la réflexion à l’été côté Cleveland. Et tu te donnes les moyens de tes ambitions avec Hunter.

Propre.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 6, 2025

Côté Hawks, au vu des galères dernièrement rencontrées avec seulement une victoire sur les 10 derniers matchs, et la blessure de Jalen Johnson jusqu’à la fin de saison, possible qu’on abandonne déjà le projet en 2024-25.

Le contrat de Caris LeVert est expirant et cela pourrait donner de la flexibilité financière en plus pour l’avenir. Dans l’immédiat, cela promet encore plus de temps de jeu pour Zaccharie Risacher, qui voit la concurrence à son poste s’amenuiser.

Oui, perdre De’Andre Hunter est (très) préjudiciable sur le sportif.

Mais Jalen Johnson est out pour la saison, et Caris LeVert peut intéresser d’ici 21h.

Et, info à ne pas négliger, ce deal fait passer les Hawks au dessus de la luxury tax.

C’est sans doute pas fini. https://t.co/VgwcEayuje

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 6, 2025

Source texte : ESPN