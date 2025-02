Transfert NBA : Jusuf Nurkic envoyé à Charlotte contre Cody Martin et Vasilije Micic

Dernière ligne droite de cette trade deadline 2025 et les Suns s’activent avec le transfert de Jusuf Nurkic envoyé à Charlotte contre Cody Martin et Vasilije Micic.

En voilà un transfert qui devrait soulager tous les fans des Suns ! Clairement, plus en odeur de sainteté dans l’Arizona, les Cactus ont trouvé un point de chute à Jusuf Nurkic. Avec un premier tour de Draft (en 2026), le pivot part en direction de Charlotte, comme le rapporte Shams Charania.

🚨 TRANSFERT !!

JUSUF NURKIC À CHARLOTTE, DIRECTION PHOENIX POUR CODY MARTIN ET VASILIJE MICIC ! https://t.co/R5PQzLYewh

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 6, 2025

En échange, les Hornets envoient Cody Martin, Vasilije Micic et du second tour de la Draft 2026.

Les Suns se sont retrouvés presque contraints d’attacher un premier tour à Jusuf Nurkic. Le pivot était sorti de la rotation de Mike Budenholzer depuis pas mal de semaines et l’arrivée de Nick Richards ne faisait pas les affaires du Bosnien.

Dans le rayon des bonnes nouvelles côté Phoenix, le contrat de Cody Martin n’est pas garanti pour la saison prochaine tandis que Vasilije Micic dispose d’une team option. En clair, ce move peut arranger les finances des Cactus.

Cody Martin’s $8.7M salary for next season is fully non-guaranteed, while Vasilije Micic’s $8.1M is a team option. Gives the Suns some flexibility there in keeping them if they work out. Getting Nurk off the books was clearly a priority. Suns now have 3 PGs….

— Gerald Bourguet (@GeraldBourguet) February 6, 2025

Traversons le pays pour atterrir à Charlotte. Pendant quelques heures, Moussa Diabaté fut le seul pivot intéressant des Hornets, mais avec l’arrivée de Jusuf Nurkic, le Français va avoir un peu de concurrence sur son poste.

Source texte : Shams Charania