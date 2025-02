Les maillots du All-Star Game 2025 ont été dévoilés

Chaque saison, le reveal du design des maillots du All-Star Game est très attendu, pour voir s’il ressemblera à quelque chose ou si ce sera une abomination. Eh bien justement, l’édition 2025 vient d’être dévoilée.

Pour cette édition qui se déroulera au Chase Center de San Francisco, les couleurs iconiques des deux conférences, le bleu et le rouge, sont de retour, et il y a aussi une tunique bleu ciel et une autre blanche. Mais sinon, c’est à peu près tout. Pas vraiment moches, mais un peu fades, voilà comment on pourrait décrire les tuniques 2K25, surtout après la masterclass que l’on a pu avoir l’année dernière à Indianapolis.

Voici, apparemment, les maillots du All Star Game 2025 ! pic.twitter.com/56WltMB391

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 6, 2025

The NBA today unveiled the uniforms for the 74th NBA All-Star Game on Sunday, Feb. 16 at 8pm/et in San Francisco.

Drawing inspiration from the vibrant cultures of San Francisco and Oakland, the three NBA All-Star uniforms bridge the connections between Bay Area communities and… pic.twitter.com/LFYIzUUaxL

— NBA (@NBA) February 6, 2025

Une écriture somme toute assez basique, un logo NBA reprenant le décor de la ville de San Francisco et son Golden Gate Bridge, quelques lignes sur les côtés, qui se prolongent jusqu’au short. Mais sinon, rien de bien folichon, surtout avec le gigantesque sponsor Kia qui est placé sur fond noir. A part ça, on ne voit pas trop les dédicaces à la franchise des Warriors, ni les clins d’œil à la ville. Ça a tenté le “plat du pied, sécurité”, mais au final, ça laisse un sentiment d’inachevé, avec un maillot qui n’a pas vraiment d’âme, basique au possible, qui ne fait ni moderne ni classique. Vraiment, on ne sait pas trop quoi en penser. Et vous ?