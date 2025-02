Six matchs seulement ce soir en NBA, mais en sortie de trade deadline ça suffira bien. A 21h le gong retentira et il sera alors l’heure de se projeter sur la fin de saison, mais chaque chose en son temps et on appréciera donc une petite nuit de NBA, une de plus au pays des drogués de la balle orange !

Le programme NBA de ce soir

1h30 : Celtics – Mavericks

2h : Wolves – Rockets

3h : Nuggets – Magic

4h : Lakers – Warriors

4h : Blazers – Kings

4h30 : Clippers – Pacers

Les débuts d’Anthony Davis… ou pas ?

La grosse sensation de la nuit pourrait nous venir de Dallas avec les débuts potentiels d’Anthony Davis. Jouera ou jouera pas, on le saura probablement au dernier moment, lastminute point com comme on l’appelle depuis quelques années. Si AD joue dès ce soir avec sa nouvelle équipe, quelle magnifique confrontation que celle avec les champions en titre, à Boston, en ouverture de cette soirée et après, on imagine, trois heures à transpirer après la trade deadline. 6 février 2025, début d’une nouvelle ère pour les Mavs ?

UPDATE : ANTHONY DAVIS FERA SES DÉBUTS SAMEDI SOIR

Mais aussi

LA FIN DE LA TRADE DEADLINE (21h)

Wolves – Rockets, un très gros match de l’Ouest et cette saison c’est Houston le favori, d’autant plus que Minnesota est en back-to-back

Nikola Jokic et Michael Porter Jr. (76 pions à eux deux hier) affrontent le Magic ce soir

Lakers – Warriors, sans Luka Doncic ni Jimmy Butler, et cette phrase est super bizarre à écrire

Des Blazers super en forme face aux Kings en back-to-back

Clippers – Pacers pour se terminer au café froid

Les Français sur le pont

Rudy Gobert aura fort à faire face à Alperen Sengun

Armel Traoré aura peut-être une fenêtre de tir avec les Lakers

Rayan Rupert espère jouer plus de trois minutes avec les Blazers

Nico Batum sera en tenue face aux Pacers

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici