Steve Kerr voudrait décaler la trade deadline au All-Star Break

La trade deadline est impitoyable. Pour ajouter un peu d’humanité à cet événement incontournable du calendrier NBA, Steve Kerr propose de la décaler au All-Star Break.

Comme chaque année lorsque la trade deadline arrive, des joueurs connaissent plusieurs franchises en seulement quelques jours. On peut penser à Cidy Sissoko qui a fait un joli road-trip à travers les États-Unis entre San Antonio, Sacramento et Washington avant d’être coupé (snif…) ou encore à Dennis Schröder qui a comparé cette période à de “l’esclavage moderne”.

Sans commentaire.

D’autres encore jouent un match et sont transférés dans la foulée comme ce fut le cas pour Mark Williams, hier soir, parti en direction des Lakers.

Bref, vous l’aurez compris : la trade deadline ne fait de cadeau à personne et peut être assez pesante mentalement.

Pour rendre un peu d’humanité à la NBA, Steve Kerr – l’entraîneur des Warriors – propose de décaler la fin du marché des transferts au All-Star Break.

Je pense que la Ligue devrait penser à mettre la trade deadline au All-Star Break pour ne pas avoir ces matchs où des joueurs sont transférés une heure avant ou après la rencontre. Je ne sais pas si c’est possible, mais les derniers jours ont été compliqués”. – Steve Kerr

Steve Kerr wants the NBA to move the trade deadline to the All-Star break to avoid players getting traded before or during games.

Agree? (via @SportsCenter)pic.twitter.com/W6AvdRbqSx

— Legion Hoops (@LegionHoops) February 6, 2025

Il est vrai que les Warriors n’ont pas été épargnés, ces derniers jours. Dans les rumeurs autour de plusieurs jours avant de finir par mettre le grappin sur Jimmy Butler, Golden State a certainement eu du mal à se projeter.

Avec une trade deadline qui a lieu au All-Star Break, les joueurs et les coaching staffs pourraient gérer les différents transferts de manière plus sereine.

Et puis apprendre un transfert de Kevin Durant à Charlotte en plein All-Star Game peut offrir un niveau de divertissement comme jamais vu auparavant.

Reste à savoir si la NBA se penchera sur la question dans les prochains mois.

Source texte : Sports Center