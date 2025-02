Sidy Cissoko coupé par les Wizards…

On s’est enjaillé hier, la douche est froide aujourd’hui… Les Wizards viennent d’annoncer en milieu d’après-midi, ce jeudi, qu’ils avaient coupé Sidy Cissoko. Dommage, car l’opportunité à Washington était plutôt belle sur le papier. Il faut maintenant penser à la suite.

Le genre de nouvelle qui n’est pas forcément la plus sympathique à gratter. Sidy Cissoko en NBA, c’est pour l’instant terminé. Les Wizards, après l’avoir récupéré dans le transfert qui a envoyé Jonas Valanciunas à Sacramento, ont donc décidé de couper purement et simplement le joueur tricolore. La réunion à trois avec Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr n’aura finalement pas lieu.

C’est donc officiel, les Wizards ont directement coupé Sidy Cissoko.

Pas facile pour lui, on était tous excités à l’idée qu’il puisse s’exprimer là-bas mais il va falloir cravacher pour trouver sa place en NBA.

Courage Sidy ! 🙏

La suite ? Essayer de rebondir au plus vite après la trade deadline, en décrochant un contrat two-way. Peu importe la destination, l’important est de jouer et de montrer qu’il peut accrocher une place durable sur un banc NBA. À moins qu’un retour en Europe ne soit potentiellement envisagé… Sachant qu’à 20 ans seulement, rien n’est impossible concernant un retour futur aux États-Unis.

Courage, Sidy. C’est pas facile, mais on est avec toi !

