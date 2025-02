Khris Middleton a atterri à Washington hier, dans un échange envoyant notamment Kyle Kuzma à Milwaukee, bon débarras comme dirait l’autre. Contrairement au double K, le champion NBA 2021 pourrait amener toute sa science et son expérience à un groupe qui n’a besoin de que de ça. De quoi conserver un peu le vétéran malgré son gros salaire ?

33, 32, 34.

Le premier nombre c’est son âge, le deuxième son salaire cette saison, et le troisième son salaire la saison prochaine ET le nombre de victoires totales projetées pour les Wizards en deux saisons. Khris Middleton débarque d’une franchise – les Bucks – habituée à gagner, avec qui l’ailier a même été champion NBA en 2021, et on se demandait depuis hier si KM et son gros contrat ne seraient pas marchandés avant ce soir, histoire d’offrir une vraie flexibilité financière à la franchise de la capitale.

Selon Josh Robbins de The Athletic, Khris Middleton pourrait en fait rester pour jouer les chaperons de luxe de la jeune génération Wizards, Bilal Coulibaly et Alex Sarr en tête. Une bonne chose pour les deux Français ainsi que pour Bub Carrington, Kyshawn George, AJ Johnson ou encore Tristan Vukcevic, eux qui pouvaient jusque-là compter sur les conseils non-avisés de Kyle Kuzma et de Jordan Poole, pas les huîtres les plus ouvertes du parc à huîtres comme dirait l’autre. A première vue l’idée est bonne, d’autant plus que le roster des Wizards est très, très jeune.

Wizards players under 22 years old:

• Bilal Coulibaly (20)

• Alex Sarr (19)

• Bub Carrington (19)

• Kyshawn George (21)

• AJ Johnson (20)

• Tristan Vukcevic (21)

• Sidy Cissoko (20) pic.twitter.com/3X2siSE5wV

