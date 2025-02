Transfert NBA : Reggie Jackson file à Washington, et y’a plein de picks dans le trade !

Transfert NBA un peu inattendu, mais qui peut laisser présager un final de Trade Deadline en apothéose du côté de Philadelphie. Les Sixers viennent en effet d’envoyer Reggie Jackson et leur premier tour de Draft 2026 à Washington, contre Jared Butler et quatre seconds tours de Draft.

What is Daryl Morey cooking ? Le GM des Sixers a certainement une idée derrière la tête, en envoyant Reggie Jackson et le premier tour de Draft des Sixers 2026 à Washington contre quatre seconds tours et Jared Butler. Un petit transfert anodin mais qui pourrait ne pas l’être du tout, surtout dans le timing. À quelques heures de la fin des hostilités sur le marché des transferts NBA, un très gros transfert n’est toujours pas a exclure du côté de Philadelphie, puisque Paul George aurait attiré l’attention de plusieurs équipes dont les Hawks.

🚨 Transfert entre Sixers et Wizards !!

Il y a plusieurs picks de Draft dans le lot, 4 second tour + Jared Butler à Philly contre 1 premier tour + Reggie Jackson à Washington https://t.co/C6qL89QIRr

Pour Washington, l’accumulation de bons choix de Draft continue et ce deal est une aubaine. Les Sixers ne sont pas très bons actuellement, et pourraient continuer leur chute l’an prochain si jamais l’été était mouvementé. Du transfert qui transfère, on valide.

Le détail complet :

Washington reçoit : Reggie Jackson, 1er tour de Draft des Sixers (2026)

Philadelphie reçoit : Jared Butler, 4 seconds tours de Draft (non spécifiés)

Source : Marc Stein