Les Bucks récupèrent les droits de Draft de… Mathias Lessort !

Petite actualité s’il en est, mais sachez que les Bucks ont récupéré les droits de Draft de Mathias Lessort dans un échange avec les Knicks. Une information qui ne pèse pas très lourd aujourd’hui, car le joueur est blessé jusqu’à la fin de saison, mais qui pourrait avoir son importance en fin d’été prochain.

Est-ce que les Bucks enverront une équipe superviser l’équipe de France lors de l’EuroBasket 2025, à la fin de l’été ? C’est bien possible, car Mathias Lessort devrait être opérationnel au mois d’avril selon le Panathinaikos. De quoi lui laisser le temps de se remettre en jambes pour enfiler la tunique bleue à 100% de son basket. Lessort a été drafté en 50e position en 2017, mais n’a jamais joué en NBA.

The Knicks have sent their draft rights for Matthias Lessort to the Bucks 🔁🇫🇷 pic.twitter.com/QFho7Sf7bj

— BasketNews (@BasketNews_com) February 6, 2025

Les droits de Mathias Lessort ont notamment été échangés contre ceux d’Hugo Besson – autre français – qui filent donc à New York.

Source : Ian Begley via BasketNews