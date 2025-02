La NBA Trade Deadline, c’est ce jeudi soir et ça continue de s’activer sur le marché des transferts. Le Miami Heat vient de recruter le meneur de jeu Davion Mitchell dans un deal avec les Toronto Raptors.

Voici les détails de la transaction, via l’insider Shams Charania d’ESPN.

Le Heat récupère : Davion Mitchell

Davion Mitchell Les Raptors récupèrent : P.J. Tucker, un choix de second tour de draft (via Lakers, 2026) et du cash

TRANSFERT !

Miami n’allait pas garder PJ Tucker, on a déjà capté merci au revoir : direction Toronto en échange de Davion Mitchell qui va trrrrrrès bien entrer dans la culture du Heat. https://t.co/YXp9QauHgg

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 6, 2025

Ce deal permet aux Raptors – en reconstruction – de récupérer un peu de capital draft en échange d’un joueur en dernière année de contrat, qui sera agent libre restrictif en 2025. Cela fera aussi de la place à l’arrière Jamal Shead, apprécié à Toronto.

Quant à P.J. Tucker, qui s’est retrouvé à Miami suite au transfert de Jimmy Butler, il n’entrait pas dans les plans du Heat et n’entre probablement pas non plus dans ceux de Toronto. On verra ce que les Raptors font de lui (buyout ?).

Davion Mitchell éligible à une extension, faudra voir le prix cet été. Ou alors encore plus tôt que prévu.

Mais ça peut grave marcher pour lui à Miami, ils sont nombreux à avoir pu step up leur carrière là-bas.

Profil chouette à côté de Tyler Herro, potentiellement.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 6, 2025

Miami récupère en Davion Mitchell un chien de garde capable de faire des misères aux meilleurs attaquants adverses. Pas pour rien qu’il est surnommé “Off Night”. Certes, sa petite taille (1m83) n’est pas un avantage et il est limité offensivement, mais Davion est typiquement le genre de joueur qui colle à la Heat Culture.

Le Heat réalise aussi quelques économies sachant qu’il y a une différence de cinq millions de dollars entre le salaire de Mitchell (6,4 millions) et celui de Tucker (11,5 millions). De quoi passer sous le premier apron et gagner un peu en flexibilité.

Davion “off-night” Mitchell 😮‍💨 amazing addition for the heat defense pic.twitter.com/v69eeUcLDh

— Heat Clips 🎬 (@Demar305) February 6, 2025