Luka Doncic : son maillot des Lakers déjà (quasiment) en rupture

C’est l’un des gros effets de l’arrivée d’un joueur star dans une grande équipe en NBA. Chez les Lakers, les maillots de Luka Doncic sont déjà quasiment tous en rupture de stock. Parce que le business passe aussi par les tuniques… et qu’à Los Angeles, ça doit se frotter les mains.

Le tarif d’un maillot authentique en NBA, c’est à dire l’exacte tenue que portent les joueurs lors d’un match, est plutôt (très) cher. On parle de 230€ minimum, selon les équipes. Et pourtant, cela n’a pas empêché le grand public de se jeter sur l’ensemble des items liés à Luka Doncic. Qu’il s’agisse des répliques à 100€, des vrais maillots, des tuniques pour enfant… la folie s’est emparée des fans. Alors même que la franchise indique sur son site que les expéditions n’auront pas lieu avant le mois de mars !

LAKERS 🤝 LEBRON 🤝 LUKA

When the Los Angeles Lakers unveiled Luka Doncic’s #77 jersey, the pre-orders for the purple and gold quickly sold out in most sizes.

— One Sports (@OneSportsPHL) February 6, 2025

Pour les Lakers, téma l’aubaine. Une nouvelle star qui débarque à Hollywood, c’est l’opportunité de faire un gros billet sur le marketing. On ne parle pour l’instant que de maillots, mais imaginez une fois que la franchise aura mis au point toute la panoplie d’objets liés au Slovène. Peluches, textile, photos et on en passe. Un business qui ne va pas faire l’année des Lakers sur le plan financier, mais qui devrait quand même ajouter du beurre aux épinards de la franchise. Surtout quand on sait que les marges sont assez conséquentes.