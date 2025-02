Bilal Coulibaly a appris le transfert de Luka Doncic… chez Rudy Gobert

Où étiez-vous au moment du transfert choc de Luka Doncic dimanche dernier ? C’est la grande question à la mode depuis quelques jours. Le Français Bilal Coulibaly était lui en train de dîner avec certains de ses compatriotes.

Dans la nuit de samedi à dimanche, les Wizards se déplaçaient dans le Minnesota pour affronter les Wolves. L’occasion pour Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr de passer le reste de la soirée chez Rudy Gobert, histoire de prendre du bon temps entre Frenchies.

Jamais, au grand jamais, Bilal n’imaginait ce qui était sur le point de se passer.

“C’était après notre match face aux Wolves. On était dans la maison de Rudy (Gobert), on dînait ensemble avec Alex (Sarr). Alex était sur son téléphone et il s’est mis à crier. On l’a regardé du genre, ‘Qu’est-ce qui se passe frère ? Calme-toi (rires)’. Et il nous a dit, ‘Luka s’est fait transférer contre Davis’. J’ai répondu, ‘Mec, arrête, c’est pas possible, montre-moi ton téléphone’. Il me l’a montré et je n’ai pas réussi à y croire. On était tous choqués.”

Au micro de Rémi Reverchon (beIN Sports), Rudy Gobert a confirmé la version de Bilal Coulibaly. “Moi perso, j’ai jamais vu un trade comme ça” a notamment déclaré Rudy, qui pourtant sait ce que c’est que de faire partie d’un énorme blockbuster.

L’histoire du trade Luka Doncic / Anthony Davis, raconter par Bilal Coulibaly dans le podcast The Young Man And The Three (ex JJ Redick pod) : https://t.co/rqefsWuV4z pic.twitter.com/HwyuOhgmQP

