Dennis Schröder s’est exprimé sur la manière dont il voyait cette trade deadline 2025 et on ne peut pas dire qu’il ait eu sa langue dans sa poche.

Luka Doncic et Anthony Davis transférés sans que personne ne soit au courant, Caleb Martin et Quentin Grimes échangés alors qu’ils devaient s’affronter le soir même, cette trade deadline 2025 ne fait pas dans la dentelle et encore moins dans les sentiments.

Face à ces événements, chacun a sa manière de voir les choses et c’est le cas de Dennis Schröder qui s’est exprimé pour Dalton Johnson de NBC Sports :

“Au final, ça ressemble à de l’esclavage moderne. Tout le monde peut décider où vous allez même si vous êtes sous contrat. Alors bien sûr, on gagne beaucoup d’argent et on peut nourrir nos familles, mais au final s’il disent : “Vous ne venez pas au travail demain ou vous devez aller ailleurs”, ils peuvent le faire. Ce genre de choses doit changer.” – Dennis Schröder

Dennis Schröder compares the NBA trade deadline to slavery

“It’s like modern slavery. It’s modern slavery at the end of the day. Everybody can decide where you’re going, even if you have a contract. Yeah, of course, we make a lot of money and we can feed our families, but at the… pic.twitter.com/8P5VMWdFZz

— NBACentral (@TheDunkCentral) February 4, 2025

De la déclaration qui déclare comme disent les jeunes de la génération Z, et on passera l’analyse de comptoir parce que cette quote se suffit à elle-même.

Source texte : NBA Sports