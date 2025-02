Entre les échanges de joueurs et les rumeurs de transfert à 48h de la deadline, ça joue un peu au basket à droite à gauche. Au mois de janvier quelques cracks se sont particulièrement montrés et certains d’entre eux ont donc été récompensés de leur dur labeur. Envoyez le palmarès de janvier !

L’eau mouille, le feu brûle, le basket c’est mieux que le foot, Nico Harrison n’a pas de cœur. Voilà à peu près les quatre seules vérités plus évidentes que Giannis Antetokounmpo et Nikola Jokic élus Joueurs du mois en NBA. Les deux font encore et toujours partie du podium des meilleurs joueurs de NBA cette saison et ne semblent pas décidés à ralentir la cadence.

Denver Nuggets center Nikola Jokić and Milwaukee Bucks forward Giannis Antetokounmpo have been named the Kia NBA Western and Eastern Conference Players of the Month, respectively, for games played in January. pic.twitter.com/G2LUI6CA5w

— NBA Communications (@NBAPR) February 4, 2025



Chez les défenseurs un freak et une pile électrique, un gars du Sud et un gars du Nord, mais deux mecs à qui on confierait sans doute notre plus gros trésor. Amen Thompson et Andrew Nembhard ont chacun contribué très fort au superbe mois de janvier de leur équipe, et si ce genre de récompense ne trônera sans doute jamais sur une cheminée, c’est toujours mieux de l’avoir que non.

Houston Rockets guard-forward Amen Thompson and Indiana Pacers guard Andrew Nembhard have been named the Kia NBA Western and Eastern Conference Defensive Players of the Month, respectively, for games played in January. pic.twitter.com/VjemR25XLD

— NBA Communications (@NBAPR) February 4, 2025



On termine avec les jeunes, et une course au trophée de Rookie Of the Year toujours aussi indécise. Cette semaine Zaccharie Riacher a marqué des points, mais sur le mois de janvier c’est Stephon Castle qui s’est positionné comme le léger favori de la course. Lui et le nouveau meilleur pote de Bam Adebayo ont cartonné pour débuter l’année 2025 et sont logiquement récompensés !

San Antonio Spurs guard Stephon Castle and Miami Heat center Kel’el Ware have been named the Kia NBA Western and Eastern Conference Rookies of the Month, respectively, for games played in January. pic.twitter.com/j13thITQSv

— NBA Communications (@NBAPR) February 4, 2025



Six hommes aussi heureux qu’aimerait l’être William Sheller, et si vous avez cette réf vous avez officiellement 50 ans. Et si vous vous voulez une vraie info sachez aussi qu’hier Ime Udoka et Rick Carlisle avaient été élus coachs du mois, voilà, cette fois vous savez tout.