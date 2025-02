L’échange ayant envoyé Luka Doncic à Los Angeles et Anthony Davis à Dallas, entre autres, n’a pas encore été consommé sur le terrain qu’il a déjà causé bien des bisbilles. Les pro-Mavs, les pro-Lakers, les anti-Harrison ou les pro-Luka, chacun y va de sa petite punchline. Aujourd’hui ? Le Serbe Sasha Pavlovic, ancien teammate de LeBron James époque Cleveland Chapitre 1.

Ce qui est bien dans ce genre de situation ? C’est que tout le monde donne son avis, et que bien souvent c’est le spectacle assuré. Sasha Pavlovic a sa petite XP, 10 saisons en NBA et un certain LeBron en coéquipier de 2004 à 2009, et quand on lui demande son avis il le donne, grand bien lui fasse. Demain on l’aura oublié, et de toute façon, nous, ce qu’on préfère, c’est la Pavlova.

Heureusement je n’ai jamais été tradé en cours de saison, mais j’ai toujours trouvé ce concept injuste. Mais là on est encore à un autre level… Luka Doncic, le visage de Dallas et de la NBA, envoyé à Los Angeles sans même avoir été averti ni même en avoir parlé avec lui ? Extrêmement injuste. Je suis choqué. Je ne sais pas s’il y a autre chose à ajouter. Ils disent (les principaux concernés, ndlr) qu’ils n’étaient pas au courant et ça fait sens puisque j’ai parlé à des joueurs qui pensent que LeBron James n’aurait jamais autorisé ce trade depuis qu’il est le deuxième meilleur pivot de la Ligue. J’en ai parlé avec Vucevic ou Varejao, ils sont aussi choqués que le reste de la NBA. Honnêtement, j’espère que Luka plantera 100 points quand il affrontera les Mavs pour la première fois, pour évacuer la frustration. Doncic est un bon gars. Il a emmené Dallas jusqu’aux Finales, il a battu des records qui appartenaient aux meilleurs joueurs de l’histoire et il a prouvé qu’il était capable de gagner un titre. Je le connais personnellement et sachant comme il joue, il peut être incroyablement dangereux quand il est motivé. Ouais, je vais clairement mater le prochain Lakers – Mavericks. – Sasha Pavlovic

Un avis finalement pas très contradictoire à l’avis général, mais qui nous donne surtout très envie d’être au 25 février prochain pour assister au premier match de la carrière de Luka Doncic… face à Dallas. Et vous, à votre avis, il va en planter combien ce gros zozo ?