Malgré toutes les rumeurs et annonces de transfert qui animent l’actualité de la NBA, il ne faut pas oublier qu’à un moment, il faut aussi jouer au basket. Voici donc les matchs prévus ce mardi soir.

Le programme NBA de ce soir

1h : Philadelphia 76ers – Dallas Mavericks

1h30 : Toronto Raptors – New York Knicks

1h30 : Brooklyn Nets – Houston Rockets

1h30 : Cleveland Cavaliers – Boston Celtics

2h : Chicago Bulls – Miami Heat

4h : Portland Trail Blazers – Indiana Pacers

4h : Los Angeles Clippers – Los Angeles Lakers

76ers – Mavs : entre match de basket et transfert

Les Mavericks et les 76ers croisent le fer à 1h du matin, soit à peine quelques heures après avoir fait affaire autour de Caleb Martin et Quentin Grimes.

Sur le plan du jeu, Anthony Davis ne fera pas ses grands débuts sous les couleurs texanes cette nuit, mais on a déjà pu le voir enfiler la tenue d’entraînement des Mavs.

Tain c’est pas un rêve le trade a vraiment eu lieu https://t.co/WIvwUMTDip

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 4, 2025

Vous l’aurez compris, actuellement on parle que très peu de jeu depuis plusieurs jours à Dallas. Pour preuve, la dernière fois que les Texans ont joué au basket, ils ont pris une branlée de la part de Cleveland.

Choc au sommet de l’Est

En parlant de Cleveland, transition toute trouvée pour parler de ce duel entre Celtics et Cavaliers. Troisième duel entre les deux équipes qui ont, toutes les deux, remporté une manche.

Rendez-vous à 1h30 du matin pour un duel qui devrait certainement proposer du beau basket (tout l’inverse des Mavericks actuellement donc).

Nouvel épisode du derby de Los Angeles

La bataille de Los Angeles connaît un nouveau visage en la personne de Luka Doncic. Si le Slovène ne sera pas en tenue ce soir, les rencontres entre Lakers et Clippers réservent toujours des belles surprises et on n’est pas à l’abri d’un coup de chaud d’Austin Reaves ou d’Amir Coffey.

Donc pour les couche-tard ou ceux qui ne veulent pas dormir par peur de rater le trade de Kevin Durant aux Warriors, soyez présents à 4h du matin.