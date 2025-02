La NBA a beaucoup tremblé ces dernières heures avec l’énorme transfert de Luka Doncic puis celui de De’Aaron Fox dans la foulée. Mais pendant ce temps-là, cela ne bouge toujours pas au pays de Stephen Curry. Les Warriors tentent pourtant le tout pour le tout.

“Les Warriors passent des appels pour tous les joueurs All-Star.”

Alors que la NBA Trade Deadline est prévue ce jeudi soir, l’insider d’ESPN Shams Charania indique que la franchise de Golden State remue ciel et terre pour apporter du soutien à Stephen Curry.

“Prenez n’importe quel All-Star NBA, les Warriors ont probablement appelé. Pour Paul George, ils ont appelé. Ils appellent pour toutes les stars. Et bien sûr, cela inclut des joueurs comme LeBron James, Kevin Durant, Jimmy Butler. Ils sont bien décidés à trouver une autre star, superstar, pour l’associer à Stephen Curry.”

Will the Warriors land a STAR before the deadline? 👀pic.twitter.com/aOjVJ1we8e

— ESPN BET (@ESPNBET) February 3, 2025

Les Warriors veulent absolument réaliser un gros coup d’ici jeudi, mais ce sera difficile de trouver une ouverture malgré les assets qu’ils possèdent (Jonathan Kuminga, jeunes joueurs, picks de draft, contrats transférables) pour monter un trade.

LeBron James a indiqué qu’il voulait rester aux Lakers, Jimmy Butler ne veut aller qu’à Phoenix, et les Suns – que plusieurs équipes auraient contactés pour Kevin Durant – semblent toujours fixés sur leur projet de créer un nouveau trio KD – Booker – Butler. Difficile donc d’imaginer un de ces gars-là débarquer à San Francisco dans les jours à venir. Les Warriors rêvent probablement aussi de Giannis Antetokounmpo depuis ses récentes déclarations, mais là aussi ça paraît improbable.

REPORT: The Warriors “want” Giannis Antetokounmpo, per @BrettSiegelNBA pic.twitter.com/1ovl88otkw

— Legion Hoops (@LegionHoops) February 3, 2025

Clairement, Golden State a besoin de se renforcer avant la deadline pour espérer retrouver les hauteurs de l’Ouest lors des dernières années de Stephen Curry. Les Warriors sont actuellement 11e de leur conférence avec un bilan tout juste à l’équilibre (24 victoires – 24 défaites).

Pas suffisant pour une équipe possédant l’un des 15 meilleurs joueurs de l’histoire en fin de carrière.

Source texte : Shams Charania