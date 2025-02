Alors que la trade deadline s’enflamme avec les échanges XXL de Luka Doncic et De’Aaron Fox, les Warriors ont visiblement envie de se mêler à la fête. Selon Clutch Points, la franchise de San Francisco a contacté les Suns la semaine dernière pour tenter de négocier le transfert de.. Kevin Durant !

Jamais deux sans trois ? L’expression aurait pu se vérifier cette semaine en NBA si les Warriors avaient pu aller au bout de leurs idées. Désireux de faire signer un grand nom pour aider Stephen Curry à jouer le titre, les Dubs auraient contacté les Suns selon Brett Siegel de Clutch Points. L’objectif ? Faire un trade pour Kevin Durant, rien que ça !

Lots to unpack with the Warriors, who attempted to make some big swings over the last 72 hours.

Not only did they call the Suns last week about Kevin Durant, but they also held deep talks with the Bulls about LaVine AND Vuc.

Everything then shifted to Butler, which fell apart.

— Brett Siegel (@BrettSiegelNBA) February 3, 2025

Déjà membre de la franchise de Golden State entre 2016 et 2019, avec deux titres de champion NBA à la clef, Kevin Durant avait tout d’une prise de choix pour les Warriors mais les Suns ont bien entendu fermer la porte à double tour pour leur star. Phoenix n’avait en effet aucune raison de laisser partir son joueur clef chez un concurrent direct, d’autant que les Suns tentent eux-mêmes de se renforcer pour jouer les premiers rôles à l’Ouest.

Toujours selon Siegel, les Warriors auraient aussi tenté un gros coup en tentant de faire venir Zach LaVine ET Nikola Vucevic en provenance de Chicago. Raté puisque le premier a filé à Sacramento. Le second reste lui une cible possible.

Enfin, les Dubs ont tenté le coup Jimmy Butler mais selon les infos d’ESPN, le joueur aurait informé la franchise qu’il n’était pas chaud pour prolonger chez eux. Décidément, toutes les portes se ferment au nez des Warriors en ce moment.

The Heat’s Jimmy Butler has communicated to the Warriors that he’s unwilling to sign an extension there & therefore trade talks to send him to Golden State have ended for now, sources told ESPN.

— Brian Windhorst (@WindhorstESPN) February 3, 2025

