Giannis Antetokounmpo : “Je veux voir tous les Européens aller dans des gros marchés”

Après l’incroyable trade qui a envoyé Luka Doncic aux Lakers et Anthony Davis aux Mavs, toutes les superstars NBA y vont de leur petite réaction et Giannis Antetokounmpo n’a, bien sûr, pas fait exception.

Comme tout le monde, Giannis a été choqué par l’annonce de ce transfert assez fou, mais qui sonne comme un retour sur Terre pour toutes les superstars de la Grande Ligue : plus personne n’est en sécurité dans sa franchise. Si un mec qui a fait top 3 MVP a pu être transféré du jour au lendemain et pour des raisons pour le moins obscures, c’est bien le signe que tout le monde peut bouger.

Bien sûr, après un tel bouleversement du paysage de la NBA, le Greek Freak s’amuse à imaginer des associations improbables, mais il a surtout tenu un discours assez intrigant sur la place des Européens en NBA.

“Vous savez ce que je veux ? Je veux Luka aux Lakers. Je veux Jokic aux Knicks. Je veux que tous les Européens aillent dans des gros marchés pour voir quelque chose d’incroyable. C’est ce que je veux, c’est mon rêve.” Giannis Antetokounmpo

Giannis: “…Now that a European will be the face of the Lakers, this is something new for Europe…I love it. Know what I want? I want Luka to Lakers, I want Jokic to Knicks, I want all the Europeans to go to all the big markets, to see something incredible…This is my dream 😆” pic.twitter.com/qYo6iq0iLf

— New York Basketball (@NBA_NewYork) February 3, 2025

Une déclaration qui peut prêter à sourire à part si vous êtes fans des Bucks. Jusqu’à preuve du contraire, Milwaukee n’est pas un gros marché alors que Giannis Antetokounmpo est un top joueur européen. Si son rêve, c’est bien de voir tous les ressortissants du Vieux Continent rejoindre des gros marchés, cela implique forcément son départ vers des horizons nouveaux.

Alors pas de panique ! Pour l’instant, rien ne fait état d’un potentiel départ du double MVP, mais cela pourrait donner des idées à certaines franchises (coucou les Nets).

Giannis chez les Nets ou les Bulls, la course est lancée hahahahahahaha

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 3, 2025



Source texte : X / New York Basketball