Sidy Cissoko peut-il se faire une place chez les Kings ?

Sidy Cissoko n’est plus un joueur des Spurs depuis cette nuit. L’ailier français a été prié de faire ses bagages direction Sacramento. Peut-il s’imposer chez les Kings ?

Le duo tricolore des Spurs n’est plus. Avec Victor Wembanyama, Sidy Cissoko était l’un des deux représentants de l’Hexagone au sein des Spurs de San Antonio. Malheureusement, l’un d’entre eux est parti cette nuit et vous vous doutez bien que ce n’est pas Wemby. Non, Sidy Cissoko a été inclus dans le trade qui a convoyé De’Aaron Fox à San Antonio et Zach LaVine à Sacramento, et rejoint les Kings.

Full trade:

Spurs: De’Aaron Fox, Jordan McLaughlin

Kings: Zach LaVine, Sidy Cissoko, three first round picks (2025 CHA, 2027 SAS, 2031 MIN), three second round picks (2025 CHI, 2028 DEN, 2028 own back)

Bulls: Zach Collins, Tre Jones, Kevin Huerter, their own 2025 pick via SAS https://t.co/UgwylCUYAO

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 3, 2025

Capable d’évoluer en tant qu’arrière ou ailier, le natif de Saint-Maurice arrive dans un effectif déjà bien fourni à Sacramento. Si Kevin Huerter a été envoyé à Chicago, Zach LaVine débarque quant à lui dans la capitale de Californie et retrouvera DeMar DeRozan avec qui il a déjà joué aux Bulls. Un duo qui sera évidemment titulaire. Avec également Malik Monk, Keon Ellis ou encore le dernier venu Devin Carter, il y a du beau monde sur les postes arrières, et le Frenchie aura sans doute plus de chances d’obtenir des minutes sur l’aile, à la lutte avec le vétéran Doug McDermott pour quelques minutes ici et là.

Plutôt habitué à la G-League jusqu’alors même s’il a eu quelques opportunités de se montrer, notamment aux NBA Paris Games 2025, Cissoko était laissé en couveuse par les Spurs le temps de s’aguerrir encore un peu. Malheureusement, il fait les frais de cette magnifique opportunité qui s’est présentée à sa désormais ancienne équipe, et il va devoir refaire ses preuves à Sac-Town. Possible qu’il fasse encore des allers-retours dans l’antichambre de la NBA en attendant de réellement se battre pour un spot.

La NBA est un business, pour tout le monde, y compris les joueurs, Sidy Cissoko vient d’en faire la découverte.