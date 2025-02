Vidéo : Luka Doncic est bien arrivé à Los Angeles

Tout juste transféré chez les Lakers, Luka Doncic a débarqué à L.A. ces dernières heures pour lancer sa nouvelle aventure dans la Cité des Anges.

L’échange a beau avoir eu lieu depuis plus de 24h, c’est toujours la folie dans nos têtes à l’idée de voir Luka Doncic jouer chez les Lakers. Pourtant, c’est bien réel et le prodige slovène est déjà arrivé dans sa nouvelle maison, Los Angeles.

Dans un tweet publié ces dernières heures, les Lakers ont annoncé l’arrivée sur place de leur nouvelle star. On le voit faire le signe L.A. avec ses mains et poser avec Rob Pelinka, le président des opérations basket des Lakers.

First moments in the City of Angels.

Welcome to LA, @luka7doncic! pic.twitter.com/gTRZHUBQAR

— Los Angeles Lakers (@Lakers) February 3, 2025

En arrière plan, on voit aussi Maxi Kleber qui fait aussi partie du deal, tout comme Markieff Morris, déjà champion avec les Lakers dans la bulle d’Orlando en 2020.

C’est désormais une question de jours avant de voir Luka Doncic faire ses débuts avec sa nouvelle franchise. Aux dernières nouvelles, il visait un retour sur les parquets autour du 8 février.

Source texte : Los Angeles Lakers