Joel Embiid et Paul George de retour en fin de semaine ?

Alors que Tyrese Maxey doit actuellement porter les Sixers en solitaire, le meneur devrait bientôt obtenir du renfort. Joel Embiid et Paul George sont annoncés tout proche du retour à Philadelphie, enfin !

Incroyable mais vrai, le trio Embiid – George – Maxey n’a pu disputer que 10 matchs ensemble cette saison, sur 48 possibles ! Un chiffre abyssal qui s’explique par une cascade de blessures qui a fauché les Sixers dans leur envol. Néanmoins, Philly a une nouvelle chance d’enfin enchainer avec ses tauliers en tenue.

Nick Nurse a en effet expliqué à Tim Bontemps d’ESPN qu’il avait espoir de récupérer ses deux stars pour la fin de la semaine.

Nick Nurse says that while Paul George and Joel Embiid remain out today against the Boston Celtics, the hope is that both will be back by the end of this week after going through an on-court workout yesterday.

— Tim Bontemps (@TimBontemps) February 2, 2025

Fin de la semaine, cela veut sans doute dire qu’il faudra faire sans eux face aux Mavs (mardi), au Heat (mercredi) et aux Pistons (vendredi), ce qui les ramènerait pile à temps pour le choc face aux Bucks de Giannis Antetokounmpo, en prime time ce dimanche (20h). Bonne nouvelle pour nous autres Français.

Les Sixers ont besoin de faire un gros run s’ils veulent encore croire à une bonne fin de saison avec une qualification en Playoffs et si possible pas à une trop mauvaise place.

Source texte : ESPN