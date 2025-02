LeBron James a l’intention de rester aux Lakers après la deadline

Après l’énorme transfert impliquant Luka Doncic et Anthony Davis, on se posait forcément des questions sur l’avenir de LeBron James aux Lakers. On a désormais des réponses.

LeBron James sera-t-il toujours aux Lakers après la trade deadline ?

On s’est littéralement posé la question ce matin, en étant toujours sous le choc du transfert Luka – AD. Une question légitime suite à l’énorme tremblement de terre qui a frappé la NBA très tôt ce dimanche.

D’après l’insider Chris Haynes, la réponse à cette question est un grand “oui”.

“Les sources m’ont informé que LeBron James veut rester un joueur des Lakers après la trade deadline du 6 février. Même si les Lakers ont monté l’un des plus gros transferts de l’histoire récente en récupérant Luka Doncic et en envoyant AD à Dallas, LeBron James a l’intention de rester aux Lakers.”

Le fait de souligner les motivations de LeBron James est très pertinent étant donné que le King a un contrôle total sur son avenir à Los Angeles. On rappelle que LeBron possède une clause de non-transfert qui lui permet de bloquer toute transaction qui le concerne.

Malgré le départ de son pote Anthony Davis, James semble donc chaud pour évoluer aux côtés de Luka Doncic et passer ses dernières années NBA sous le soleil de Los Angeles avec Bronny et le reste de sa family. Ses motivations peuvent toujours changer l’été prochain, lui qui possède une flexibilité maximale pour décider de son avenir (il a une player option sur la saison 2025-26). Mais le 7 février 2025, LeBron James sera toujours dans la Cité des Anges et nulle part ailleurs.

Enfin un peu de certitudes dans ce monde de fou !

Source texte : Chris Haynes

LeBron James will not request a trade and will remain a Laker this season, reports @ChrisBHaynes

Sounds like LBJ likes his new teammate pic.twitter.com/V539qNTHeD

— Legion Hoops (@LegionHoops) February 2, 2025